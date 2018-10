È Pierce Brosnan l’agente 007 più letale secondo Forbes

Quella di James Bond è in assoluto una delle saghe cinematografiche più longeve e conosciute al mondo. Sin dal primo film del 1962, il successo non ha mai voltato le spalle alla spia inglese, capace in ogni episodio di mandare all’aria i ben architettati piani del villain di turno.

Oltre ad adeguarsi alle problematiche di ogni epoca, con gli anni il personaggio nato dalla penna di Ian Fleming è stato di volta in volta sostituito per evidenti ragioni anagrafiche. Da Sean Connery si è passati a Roger Moore, non prima di aver giocato la carta George Lazenby. Dopo questa prima fase sono arrivati Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

In oltre mezzo secolo di filmografia, i confronti tra i vari attori non sono certo mancati. Se Sean Connery rimarrà per sempre un’icona, Roger Moore ha saputo rimodulare il personaggio rendendolo più british ma allo stesso tempo ironico e romantico. Non a caso spetta proprio a lui il maggior numero di incontri galanti, ben 17. Indubbiamente sono loro due le figure storiche che hanno reso celebre l’agente segreto, ma se ci si focalizza su chi sia stato il più temibile e letale, a prevalere non può che essere Pierce Brosnan.

Ad arrivare a questa conclusione è stata un’indagine statistica messa in piedi dalla rivista statunitense “Forbes“. Per il quindicinale specializzato nella stesura di classiche di vario genere, nelle quattro apparizioni dell’attore irlandese si sono contate in tutto 135 uccisioni. Se si considera che in tutti i film i morti sono stati 405, bisogna concludere che un quarto di tutte le persone eliminate durante la saga sono riconducibili al ciclo di Brosnan.

In questa speciale graduatoria è Roger Moore ad occupare la seconda piazza. L’attore gentiluomo, ad oggi considerato il più longevo della serie bondiana, si ferma ad un body count di soli 90 morti. Anche Daniel Craig, il più duro e spigoloso tra tutti gli attori che hanno indossato i panni dell’agente segreto britannico, non riesce ad avvicinarsi a Pierce Brosnan, anche se in effetti rimane l’unico a poter ritoccare al rialzo la sua posizione con quello che sarà il 25esimo film atteso per il 2020. Per farlo dovrà però mettere in conto di far fuori non meno di 45 nemici.