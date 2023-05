Disney, i film in produzione: tra live actions, remake e sequel

La Disney è sempre a lavoro: tra non molto uscirà l’attessismo live action de La Sirenetta ed è uscito su Disney+ anche il live action di Peter Pan, con Jude Law nelle vesti di Capitan Uncino. La casa d’animazione americana ha in serbo, per il suo vasto pubblico, moltissimi altri titoli, molti già in lavorazione.

Oltre a La Sirenetta, infatti, la Disney ha annunciato il live action di un altro classico, ovvero Biancaneve, che sbarcherà nei cinema a marzo 2024; il film vedrà come regina cattiva la nota attrice Gal Gadot, mentre nelle vesti di Biancaneve l’attrice Rachel Zagler. Non è la prima volta che Biancaneve viene proposta sotto le spoglie di un live action, va ricordato, per esempio, il film del 2012 con Julia Roberts e Lily Collins; nello stesso uscì anche un altro film, ovvero, Biancaneve e il Cacciatore con Kristen Stewart e Chris Hemsworth.

Un altro attessissimo live action è Mufasa: the lion king. Prequel del primo live action del Il re leone, è un film inedito che tratterà dell’ascesa al trono di Mufasa, raccontata, però, dal punto di vista di Rafiki, Timon e Pumba. Diretto dal regista Barry Jenkins. Un altro live action, la cui produzione è inziata ufficialmente il mese scorso, è quello di Lilo e Stitch. La data non è stata annunciata ma già si sa che sarà in esclusiva su Disney+. La maggiro parte del cast è già stato selezionato: Lilo sarà interpretata da Maia Kealoha mentre Nani da Sydney Elizabeth Agudong, alla regia, invece, troviamo Dean Fleicher Camp.

Con grande stupore nella lista dei live action si aggiungono anche Gli Aristogatti e Oceania, ma sulla loro produzione si sa ancora molto poco. Non si sa nemmeno se usciranno al cinema o in esclusiva su Disney+. Ad ufficializzare l’uscita del live action di Oceania è stato l’attore Dwayne ” The Rock” Johnson, che nel cartone aveva prestato la voce a Maui, mentre adesso sarà lui stesso ad interpretare il personaggio e, inoltre, parteciperà attivamente alla produzione del film. Gli Aristogatti, invece, sarà diretto dal musicista Questlove.

Per il 2025 si prepara Aladdin 2, sequel del primo live action del 2019. Tuttavia, il secondo film tratterà una storia nuova, non si baserà, quindi, sul film Il ritorno di Jafar (1994) e Aladdin e il re dei ladri (1996) che hanno fatto da seguito al primo film di Aladdin del 1992.

Molti aspettano il ritorno di Crudelia 2; il film è stato annunciato e ci sarà il ritorno di Emma Stone dei panni della cattiva Disney, ma ancora nulla si sa sulla trama, anche se, probabilmente, dovrebbe raccontare di come Crudelia diventi, appunto, Crudelia de Mon, ambientato, quindi, prima dei fatti presenti nel film La carica dei 101. Potrebbero esserci anche: Bambi e Mulan 2 (seguito del primo live action), ma annunci ufficiali non sono stati fatti al riguardo.

Remake e sequel

Sull’uscita di questi remake ancora si sa molto poco, ma alla lista dei film si aggiungono anche: Hercules (la sua realizzazione, in realtà, è quasi certa, alla regia si trova coinvolto Guy Ritchie); Il gobbo di Notre Dame, Robin Hood e La spada della roccia. Per i più nostalgici ci sono alcuni sequel in arrivo: sul grande schermo torneranno due classici Disney; il primo sequel riguarda il film Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi del 1989. Il seguito sarà intitolato Shrunk, diretto dal regista del primo film, Joe Johnston. Sarà possibile rivedere Rick Moranis nel ruolo dell’inventore Wayne Szalinski. Altro attesissimo ritorno riguarda l’attrice Whoopi Goldberg che ritornerà nelle vesti di Suor Maria Claretta in Sister Act 3, annunciato per il 2024, ancora poco si sa sulla trama.

Ufficalmente in lavorazione altre tre sequel di tre cartoni Disney di grande successo: Frozen 3, non si sa ancora quando uscirà e nemmeno di cosa parlerà, ma di sicuro le due sorelle Anna ed Elsa torneranno sul grande schermo. Zootropolis 2, anche in questo caso si presume possa uscire già l’anno prossimo, ma sulla storia non è stato svelato nulla; si sa, però, che torneranno i due protagonisti Nick e Judy. Infine, Toy story 5, la storia del cowboy Woody e dell’astronauta Buzz non è ancora finita, ma dovremmo forse aspettare addirittura il 2029 per il film, si aspettano ulteriori notizie al riguardo.

Novità su Disney+

Attessimo film in uscita per quest’anno è Wish, diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. Il film racconterà di come è nata la stella dei desideri che vede coinvolta una giovane ragazza di 17 anni di nome Asha. Non dimentichiamoci di Elements, film targato Disney-Pixar, che uscirà quest’anno. Il titolo riporta ai quattro elementi: terra, aria, fuoco e acqua; i protagonisti di questa storia. In particolar, la storia tratta di Ember, giovane donna che appartiene al fuoco e di Wade, giovane uomo che appartiene all’acqua; la loro amicizia sconvolgerà completamente la loro vita.

Vaiana e Tiana sono, invece, due serie che potranno essere viste su Disney+, probabilmente a partire da quest’anno. Taiana, protagonista del film La principessa e il rannocchio, dovrà intraprenderà una nuova avventura come Principessa di Maldonia, ma il suo passato a New Orleans non sembra lasciarla in pace. Vaiana, invece, dovrebbe interessare la protagonista di Oceania dopo le vicende del film. La lista delle possibili uscite potrebbe non finire mai, gli annunci spuntano come funghi. Speriamo che la Disney continui a regalarci belle sorpresa; di materiale ce n’è in abbondanza.