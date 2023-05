David di Donatello 2023, la diretta stasera su Rai 1

Ci siamo quasi, gli attesissimi David di Donatello, i premi italiani del cinema e della televisione, andranno in onda stasera a Cinecittà a Roma in prima serata su Rai 1. A condurre la cerimonia di premiazione ci saranno Carlo Conti e Matilde Gioli. Per le candidature a miglior film figurano: Marco Bellocchio con “Esterno notte“, il film sulle Brigate Rosse ed il rapimento di Aldo Moro, “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio, “La stranezza” di Andò,” Le otto montagne” e “Nostalgia” con Favino di Martone, ambientato a Napoli.

Tra le attrici che potrebbero vincere la premiazione: Claudia Pandolfi con “Siccità”, Margherita Buy e Benedetta Porcaroli. Tra gli attori che figurano potenziali vincitori della statuetta troviamo: Alessandro Borghi, che ha da poco scoperto di avere la Sindrome di Tourette, Luca Marinelli, Ficarra e Picone e Luigi Lo Cascio.

Tra i migliori attori non protagonisti Elio Germano e Toni Servillo. Grande ospite Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli. Premio speciale ad Isabella Rossellini ed Enrico Vanzina. Tra gli ospiti internazionali sarà presente Matt Dillon e Penelope Cruz, candidata per “L’immensità”. Sarà un’edizione speciale in diretta con abiti mozzafiato, uomini in smoking e donne con vestiti fashion.

Gli Oscar italiani sono una parte importante del nostro cinema, i film in lizza fanno parte di una grande cinematografia con produzioni importanti. Avrebbe meritato una menzione speciale anche “La scuola cattolica”, che parla di un grave fatto di cronaca nera avvenuto a Roma negli anni 70.

Menzione speciale va anche alle colonne sonore, in particolare quella di Diodato, intitolata “Se mi vuoi”, presente nel film Diabolik – Ginko all’attacco, film candidato anche per i migliori effetti visivi, “Caro amore lontanissimo” di Marco Mengoni, presente nella colonna sonora de “Il colibrì”, “Proiettili” di Joan Thiele, presente nel film “Ti mangio il cuore”.