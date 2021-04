Dakota Johnson nell’adattamento di "Persuasione" di Jane Austen

Dakota Johnson sarà la protagonista di un nuovo adattamento del romanzo “Persuasione” di Jane Austen. “Persuasione” racconta la storia di Anne Elliot, una donna che vive con una famiglia snob al limite della bancarotta. Nubile e 27enne, Anne incontra nuovamente Captain Wentworth, un uomo con cui si era fidanzata anni prima, ma che era stata persuasa a rigettare dagli amici e dalla famiglia. Dopo sette anni, i due hanno una nuova possibilità di far sbocciare il loro amore.

“Persuasione” è stato l’ultimo dei romanzi scritti da Jane Austen prima della morte avvenuta nel 1817. L’autrice britannica ha pubblicato capolavori come “Orgoglio e Pregiudizio”, “Emma” e “Ragione e Sentimento”, e sono decine le produzioni cinematografiche e televisive adattate o ispirate dai suoi romanzi, la pià recente delle quali è “Emma” con Anya Taylor-Joy, film uscito nel 2020.

Anche i riadattamenti moderni dei libri della scrittrice hanno avuto grande successo, con film come “Ragazze a Beverly Hills” o “Matrimoni e pregiudizi” e serie come “Lost in Austen”. L’ultimo adattamento di “Persuasione” risale al 2007 con un film prodotto per la televisione con Sally Hawkins (“La Forma dell’acqua”) nei panni di Anne e Rupert Penry-Jones (“Match Point”) nel ruolo del Captain Wentworth.

Il nuovo “Persuasione”, descritto come un “approccio moderno e spigliato” all’amata storia, sarà prodotto da Netflix. A dirigere il film sarà Carrie Cracknell, conosciuta regista teatrale di Broadway che farà con questo film il suo debutto dietro la telecamera, con una sceneggiatura adattata da Ron Bass ed Alice Victoria Winslow.

Dakota, figlia di Don Johnson e Melanie Griffith e nipote della leggendaria Tippi Hedren, è diventata famosa come protagonista della trilogia di “50 Sfumature di Grigio“. I prossimi ruoli dell’attrice americana saranno nei film “The Lost Daughter” di Maggie Gyllenhaal e “Am I OK?” di Tig Notaro, attualmente in post produzione.