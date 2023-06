Coma, il nuovo film di Bertrand Bonello presto al cinema

Coma, scritto, diretto e co-prodotto da Bertrand Bonello, è un film francese uscito al cinema l’anno scorso, nel 2022. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale durante il Festival di Berlino del 2022, in gara nella sezione Encounters (sempre del 2022), dove vinse il Premio Fipresci. Il film è stato l’ultimo per l’attore Gaspard Ulliel, morto prima che uscisse al cinema.

Il film è stato, inoltre, presente anche durante il quarantesimo Torino Film Festival, nell’autunno del 2022 ed è realizzato alternando sapientemente e magistralmente il live action, l’animazione tradizionale, la stop motion e il 3D digitale. La storia parla di una ragazza che, a causa del lockdown durante la pandemia di Covid-19, rimane segregata in casa.

Tuttavia, riesce a trovare una via di fuga grazie ai video di Patricia Coma, una youtuber. La ragazza comincia a seguirla e rimane sempre più affascinata da Patricia e dai suoi video, da qui scaturisce l’alternanza di formati visivi differenti. Il regista propone al suo pubblico una storia strana e misteriosa, che proietta lo spettatore in una dimesione senza confini, dove la differenza tra realtà e sogno si fa sempre più sottile ed imperccettibile e dove lo spettattore viene catapulatato dentro le fantasie e le paure ma di questa ragazza.

Nel cast sono presenti: Louise Labèque che interpreta la protagonista del film, nota anche per avre preso parte al film Zombi Child del 2019, Gaspard Ulliel, Violette, Guillon Julia che interpreta la youtuber Faure Patricia Coma; Romy e Laetitia Casta. In questo film viene fuori tutto l’immaginario di Bonello.

Il regista torna con una pellicola che ha fatto sognare i suoi fan, con una grafica che lascia a bocca aperta, ma soprattutto per la storia, che presenta un impatto emozionale diretto e molto forte. Il film viene aperto e chiuso da una toccante lettera che il regista dedica alla figlia Anna. Per chi fosse interessato, è disponibile il trailer del film distribuito da Wanted Cinema.