Clint Eastwood spegne 93 candeline

Clint Eastwood compie 93 anni e, alla sua veneranda età, è ancora attivo nel campo cinematografico. Ha deciso infatti di girare il suo ultimo film “Juror #2” per poi darsi al pensionamento da regista. Famoso per i suoi film spaghetti western, per il suo tenente Callaghan e per moltissimi altri film, ha deciso di dedicarsi alla regia vincendo numerosi premi Oscar anche con il ruolo di attore, come nel film “Gran Torino”.

Ecco alcune curiosità sul celeberrimo attore e regista. Originario di San Francisco, forse non tutti sanno che Eastwood si diletta di musica, politica e arte e che fu notato da un talent scout per il suo particolare aspetto fisico quando era giovane, molto alto, magro, snello e iniziò a recitare nel 1954 ne “La vendetta del mostro“.

Svolse la carriera militare e una missione gli costò quasi la vita, in quanto dovette fare un atterraggio di fortuna con un aereo da combattimento che sganciava bombe, dal quale si gettò nuotando in mare aperto con un suo commilitone. Ha avuto una vita amorosa molto turbolenta, tra matrimoni e tradimenti e numerosi figli.

Fu il 1970 l’anno in cui decise di debuttare alla regia, arte che lo intrigava molto più dell’essere solo un attore, dato che era sempre stato molto criticato nella sua arte proprio a causa del suo aspetto fisico. Tra i suoi migliori film ricordiamo Mystic River, i ponti di Madison County, Million dollar baby, vincitore dell’Oscar, Richard Jewell, Gran Torino e The mule.

Noto repubblicano, ha rivestito anche la carica di sindaco per qualche tempo per la cittadina californiana Carmel-by-the-Sea e fu sempre molto interessato alla politica di Nixon, di Schwarzenegger e di McCaine. Speriamo non smetta tanto presto la sua carriera lunga 70 anni, siamo ancora molto ansiosi di vederlo girare qualche altra perla rara.