Cinema in festa: quest’estate biglietti a soli 3,50

L’iniziativa nominata Cinema Revolution, portata avanti dal Ministero della cultura, propone i biglietti del cinema a soli 3,50 €. Sarà possibile vedere qualsiasi tipo di film, non importa se italiano o americano, l’importante è ricordare che l’evento va dall’11 giugno fino al 15 per un totale di cinque giorni. Solo durante questi giorni il biglietto costerà solo 3,50. Per chi non avesse possibilità di andare al cinema in questa settimana, l’iniziativa riprende vita anche a settembre dal 17 fino al 21, sempre per cinque giorni.

Ma il Ministero della Cultura ha voluto garantire un’estate bollente per gli accaniti del cinema (e non), infatti, per tutte le produzioni italiani ed europee di valore il biglietto costerà 3,50 dal 16 giugno fino al 21 settembre. Attenzione, non vale per i film americani ed extraeuropei. Sarà anche occassione di supportare la produzione cinematografica italiana.

Sono tanti i film che si potranno vedere a questo prezzo conveniente: tra cui per esempio Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi, con Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ricky Memphis e Ilaria Spada, in uscita per il 21 giugno. Sarà possibile vedere anche film d’autore sempre con la speranza di vedere sempre più gente al cinema ma soprattutto di vedere la produzione cinematografica italiana crescere sempre di più.

L’evento è pubblicizzato nelle sale ma anche in molti siti internet dove è possibile vedere l’elenco dei cinema che aderiscono.

Quali cinema aderiscono all’iniziativa?

Quasi la totalità dei cinema italiani ha aderito a questa iniziativa, ben oltre il 95 per cento. Questo potrebbe diventare un’occassione di ripresa per la produzione cinematografica italiana che negli ultimi mesi sta vivendo un periodo di forte rialzo. Per sapere i film e le sale che aderiscono e per rimanere aggiornati si può visitare il sito cinemarevolution.it.

Mentre, per l’iniziativa che riguarda i giorni di giugno che vanno dall’11 al 15 e i giorni di settembre che vanno dal 17 al 21, è necessario visitare il sito cinemainfesta.it.