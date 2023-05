Caterina Murino sarà la madrina del Festival di Venezia 2023

Manca sempre meno ad uno degli eventi cinematografici più noti: quest’estate, infatti, si terrà l’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Mancano ancora alcuni mesi all’evento e sono pochi i dettagli diffusi sui social per il momento; l’unica cosa certa e ormai sicura è che a presentare quest’anno la mostra ci sarà l’attrice Caterina Murino. La Murino inizia a comparire in televisione come testimonial di alcune campagne pubblicitarie.

Il debutto, però, sempre in televisione, avviene formalmente con il film Le ragazze di Miss Italia del 2002, con la regia di Dino Risi. Compare al cinema, invece, con il film di Lius Sepúlveda, Nowhere del 2002. Inizia poi, a partire dal 2004, a lavorare in Francia, dove ottiene molti ingaggi in svariati film. Vale la pena ricordare Il bandito corso del 2004 diretto da Alain Berberian, con Christian Clavier e Jean Reno. Ma è solo nel film di Martin Campbell Casino Royale del 2006 con Daniel Craig, Eva Greene Mads Mikkelsen, dove porta avanti il ruolo di Bond girl, che ottiene il successo internazionale.

La sua carriera continua tra Francia e Canada; nel 2008 recita nel film Il seme della discordia con Martina Stella, Alessandro Gassmann e Monica Guerritore, diretto da Pappi Corsicato, che viene presentato alla 65ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. In seguito torna a lavorare con Jean Reno nel film Antigang – Nell’ombra del crimine, del 2015, con Alban Lenoir e Stéfi Celma. Attrice molto attiva sia nel cinema che nella televisione, dal 2011 entra a far parte del cast della serie della BBC Le inchieste dell’ispettore Zen, ambientata a Roma. La serie è diretta da John Alexander, Christopher Menaul e Jon Jones, con Rufus Sewell, Ben Miles e Francesco Quinn.

Torna in Italia nel 2016 per lavorare con il regista Renzo Martinelli nel suo ultimo film Ustica con Tomas Arana, Lubna Azabal e Federica Martinelli. Tra i suoi ultimi lavori c’è il film tutto al femmile di Leonardo Pieraccioni, Se sono rose del 2018 con Elena Cucci, Michela Andreozzi e Claudia Pandolfi. Un altro film con cui ha lavorato con ì Claudia Pandoli è Mio fratello, mia sorella del 2021 disponibile su Netflix.

Tra non molto, invece, dovrebbe uscire uno dei suoi ultimi lavori, The Opera, diretto da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco. Oltre a Murino ci sono anche Vincent Cassel e Rossy De Palma. Ritornando all’atteso evento della mostra di Venezia, oltre al nome della madrina si sa già anche chi saranno i tre Presidenti di Giuria: Damien Chazelle per la Giuria Internazionale; Alice Diop per il Premio Venezia Opera Prima; Jonas Carpignano per la sezione Orizzonti.