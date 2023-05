Cannes 2023: Palma d’Oro a "Anatomie d’une Chute", l’Italia rimane fuori

L’edizione 2023 del Festival del Cinema di Cannes si è conclusa sabato 27 maggio con la vittoria di “Anatomie d’une Chute“, pellicola della regista francese Justine Triet. Il thriller vede protagonista l’attrice Sandra Hüller nei panni di una scrittrice tedesca che viene arrestata in seguito alla morte del marito in misteriose circostanze, e che si trova a dover dimostrare la propria innocenza nel corso del processo.

La 76esima edizione della nota kermesse cinematografica ha visto la totale esclusione dei titoli italiani dalla rosa dei vincitori, nonostante fossero ben tre i film nostrani che hanno partecipato alla rassegna. A bocca asciutta sono quindi rimasti “Rapito” di Marco Bellocchio, “Il Sol dell’avvenire” di Nanni Moretti e “La Chimera” di Alice Rohrwacher.

A livello di recitazione, il premio per la miglior interpretazione maschile è andato al giapponese Koji Yakusho per “Perfect days” del regista tedesco Wim Wenders, mentre per la controparte femminile è stata premiata la turca Merve Dizdar per “About dry glasses” di Nuri Bildge Ceylan.

“La passion de Dodin Bouffant“, film francese con Juliette Binoche e Benoît Magimel ambientato nel1885 che descrive una storia d’amore tra una cuoca e il buongustaio per cui lavora, ha fatto conquistare a Tran Anh Hung il premio per la miglior regia. A livello di sceneggiatura, la giuria ha invece premiato Sakamoto Yuji per “Monster di Kore-Eda Hirokazu“, film drammatico giapponese in cui una madre confronta l’insegnante del figlio in seguito allo strano comportamento del bambino.

Il Grand Prix del 76/o festival di Cannes è stato vinto da a “The zone of interest” di Jonathan Glazer, mentre il Premio della giuria, presieduta dallo svedese Ruben Ostlund, è stato vinto da “Les feuilles mortes” di Aki Kaurismaki. La Camera d’or alla migliore opera prima è stata conquistata da “Bên trong vỏ kén vàng” del vietnamita Thien An Pham.