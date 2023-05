"Book Club – Il capitolo successivo", al cinema dall’11 maggio

Dopo il successo del primo film Book club – Tutto può succedere del 2018, il regista Bill Holderman, torna a raccontare le vicende delle quattro amiche e del loro club del libro; questa volta, la storia avrà come sfondo l’Italia. Il primo film del 2018 ha proposta una commedia piena di dive (e anche divi), con l’intento di affrontare, in maniera ironica, la sessualità delle donne di una certa età.

La storia ruota intorna a quattro amiche: Vivian, Sharon, Diane e Carol. Da più di trent’anni si incontrano e parlano di libri: a turno decidono cosa leggere, per poi discuterne davanti a un bicchiere di vino, dando vita ad un club del libro. Raggiunti i sessantanni, le quattro donne vivono una piena crisi sessuale, tranne per la ricca Vivian, che collezioni uomini, ma che nasconde, in realtà, la paura di innamorarsi. Un giorno, decidono di leggere Cinquanta sfumature di grigio e la loro vita cambia per sempre.

Le avventure erotiche del signor Grey e della giovane Anastasia, convincono le donne a riprendere in mano la loro vita sessuale, ormai povera. Diane riesce a sedurre, suo maldrago, un pilota di linea; Vivian si ritrova a corteggiare il suo grande amore di gioventù; Sharon, invece, decide di iscriversi ad un’app di incontri online ed infine Carol prova a risvegliare la passione con suo marito, che non pensa ad altro che alla sua amata moto. Il risultato finale sarà un grande successo.

Il cast è sempre lo stesso, le quattro amiche saranno interpretare rispettivamente da: Jane Fonda (Vivian), Candice Bergen (Sharon), Diane Keaton (Diane) e Mary Steenburgen (Carol). Affianco a loro ci saranno anche Andy Garcia, Giancarlo Giannini, Don Johnson e Vincent Riotta.

La storia è la seguente: le quattro migliori amiche decidono di organizzare un viaggio all’estero di sole donne e finiscono per arrivare in Italia. Tuttavia, qualcosa va storto e quella che avrebbe dovuto essere una vacanza rilassante finisce per diventare una vera e proprio avventura in giro per l’Europa, nel mentre, molti segreti verranno rivelati.