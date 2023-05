"Bird Box", Netflix annuncia l’uscita di uno spin-off

Bird Box, che vede come protagonista la nota attrice Sandra Bullock, è un film ambientato in un futuro post-apocalittico ed è ispirato al romando di Josh Malerman, La morte avrà i tuoi occhi (Bird Box), uscito nel 2014. Bird box, diretto da Susanne Bier e con la sceneggiatura di Josh Malerman, fu un vero successo per la piattaforma statunitense: dalla sua uscita, infatti, dopo solo pochi giorni, registrò un alto numero di visualizzazioni, tanto da essere definito un vero e prrprio trionfo per Netflix.

La storia è ambientata in un futuro post-apocalittico, dove l’umanità è costretta a coprirsi gli occhi e, quindi, a privarsi della vista, uno dei sensi più utili e indispensabili per gli essere umani. La Terra, infatti, è stata invasa da esseri misteriosi che se vengono guardati dritti negli occhi fanno impazzire chiunque; speigato il motivo per cui, l’unico modo per soppravvivere è coprirsi gli occhi. I pochi sopravvissuti all’invasione sono riusciti ad imparare ad orientarsi servendosi degli uccellini (questo spiega il titolo Bird Box) che si rivelano essere in grado di avvertire il soppraggiungere dei mostri.

La protagonista della storia è Malorie (interpretata da Sandra Bullock), la quale fa di tutto per portare in salvo dei bambini che ha con sè; solo attraverso vari flashkack, lo spettatore arriva a conoscere i primi momenti dell’apocalisse negli Stati Uniti e di come Malorie sia arrivata a fare da mamma ai due bambini che intende salavare.

Bird Box Barcellona

Netflix non rinuncia ad uno dei suoi più clamorosi successi e ha annunciato oggi l’uscita dello spin-off di Bird Box, intitolato Bird Box Barcellona, la cui uscita sulla piattaforma è prevista per il 14 giugno 2023. Come si può intuire dal titolo, il film prevede una storia simile e parallela a quella di Malorie, ma con nuovi personaggi e rivelando cosa, invece, è successo in Europa durante l’avvenire dell’apocalisse.

La storia si incentrerà su Sebastian e sua figlia Anna, i quali provano di tutto pur di sopravvivere all’invasione di questi strani esseri e scapperanno per trovare una via di fuga tra le strade di Barcellone: tuttavia, nuovi pericoli si profilano all’orizzonte. Il film è scritto e diretto da Alex e David Pastor e nel cast troviamo: Mario Casas Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro e Lola Dueñas.