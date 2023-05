Beetlejuice 2, Monica Bellucci potrebbe far parte del cast

Le voci sembrano ormai sicure: Monica Bellucci è in trattativa per entrare a far parte del cast di Beetlejuice 2, al fianco di Michael Keaton, che ritornerà a vestire il ruolo di protagonista. Ma quale sarà il ruolo di Monica Bellucci nel film? The Hollywood Reporter ha dichiarato che l’attrice sarebbe in trattative per interpretare la moglie di Beetlejuice.

Nel cast sembra esserci già dentro Winona Ryder del ruolo di Lydia e ci sarà anche il grande ritorno di Catherine O’Hara e l’entrata in scena di un nuovo attore, Justin Theroux. Beetlejuice è un film del 1998 diretto da Tim Burton, con attori di un certo spessore: Geena Davis, Annie McEnroe, Michael Keaton, Hugo Stanger, Jeffrey Jones e Winona Ryder.

La storia inizia con i coniugi Adam e Barbara che muoiono in un incidente diventando dei fantasmi. La loro casa, nel frattempo, viene venduta ad un’altra famiglia. La figlia dei nuovi coinquilini, Lydia, sembra essere in grado di percepire gli spiriti. I due fantasmi sono costretti dall’oltretomba a restare nella loro casa per altri 25 anni e imparare a spaventare gli umani.

Dopo vari fallimenti, decidono di fare affidamento sul temibile Beetlejuice. Ma quando quest’ultimo diventa particolarmente ossessionato da Lydia, l’unica che si è sempre dimostrata leale nei loro confronti, i due fantasmi decidono di sbarazzarsi di Beetlejuice, ma non sarà così facile e la situazione si complicherà quando Beetlejuice deciderà di prendere in sposa Lydia.

Il sequel del tanto acclamato film potrebbe uscire già il prossimo anno, le riprese, infatti, inizieranno quest’estate. Ci sarà il ritorno di Keaton nel ruolo dello spiritello, d’altronde lo stesso Tim Burton aveva dichiarato che avrebbe girato il film solo se Keaton avvesse accettato di recitare di nuovo nel ruolo di protagonista.

Ci sarà anche il grande ritorno di Winona Ryder che rivestirà i panni di Lydia e come nuova entrata ci sarà Jenna Ortega, nuova pupilla di Tim Burton. Dopo aver preso parte alla famossisima serie Netflix Mercoledì, del 2022, Ortega tornerà a lavorare con Burton nel ruolo della figlia di Lydia. Per saperne di più ci toccherà aspettare.