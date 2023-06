"Barbie", possibile secondo capitolo del film sulla nota bambola

Barbie, la celebre bambola creata dalla Mattel, ha da sempre rappresentato un’icona di bellezza e stile per molte generazioni di bambine. Ma negli ultimi anni, Barbie ha dimostrato di essere molto di più di una semplice bambola di plastica. Con il suo impegno per l’empowerment femminile e la promozione della diversità, Barbie ha conquistato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo.

Barbie è una figura forte, intelligente e coraggiosa, che affronta le sfide con determinazione. Questo ha ispirato molte ragazze a credere in se stesse e ad inseguire i propri sogni, indipendentemente dalle limitazioni imposte dalla società. Margot Robbie, che nel nuovo film interpreta la nota bambola, ha dimostrato di essere una delle attrici più talentuose e versatili della sua generazione. I film in cui ha recitato sono tanti e le sue performance non hanno mai deluso.

Ha interpretato una vasta gamma di personaggi, dimostrando la sua abilità di adattarsi a ruoli diversi e di portare profondità e autenticità in ogni personaggio che interpreta. La sua presenza magnetica sullo schermo e la sua capacità di trasmettere emozioni rendono Robbie una scelta intrigante per il ruolo di Barbie. Il film è diretto da Greta Gerwig, è uno dei film più attesi del 2023 e vanta un cast molto ricco.

Margot Robbie è infatti accompagnata dai seguenti attori: Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, Helen Mirren, Emerald Fennell, Dua Lipa.

Secondo un nuovo rapporto del Time, dietro le quinte si vocifera di un possibile sequel, con Margot Robbie come protagonista. Ma è stata propria quest’ultima a reprimere gli eccessivi entusiasmi, affermando che al momento è più importante focalizzarsi sull’uscita del primo film, che ricordiamo essere in programma per il 20 luglio.