Ascolta questo articolo

Si è svolta domenica presso il Royal Festival Hall di Londra la serata di premiazione dei BAFTA, considerati gli Oscar del Regno Unito. All’alba della cerimonia, il film con maggiori nomination era “Niente di nuovo sul fronte occidentale” con 14 categorie, che ha confermato il suo successo conquistando ben 7 premi, tra i quali il più ambito come miglior film.

Il film tedesco prodotto da Netflix si è aggiudicato anche i BAFTA per la migliore sceneggiatura adattata, miglior colonna sonora, miglior suono, migliori effetti speciali, miglior film straniero e miglior regista per Edward Berger, ed è diventato il film non in lingua inglese a conquistare il maggior numero di BAFTA nella storia della manifestazione.

Durante la cerimonia, Berger è sembrato sopraffatto dalle vittorie della sua pellicola, Basata sull’omonimo romanzo di Erich Maria Remarque del 1929. Mentre accettava il premio per la migliore sceneggiatura adattata, ha menzionato il messaggio contro la guerra del film e l’invasione russa dell’Ucraina in corso da circa un anno.

“Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh ha vinto quattro premi, incluso miglior film britannico, conquistando la metà dei riconoscimenti per le performance del cast, con Kerry Condon e Barry Keoghan che hanno ottenuto vittorie come migliori attori non protagonisti. Non ha vinto invece il protagonista Colin Farrell, considerato da tutti un favorito per il premio.

A livello di recitazione, Austin Butler ha vinto come attore protagonista per “Elvis“, pellicola biografica che ha ottenuto altri 3 premi, mentre è andato a Cate Blanchett il trofeo come attrice protagonista per “Tár” e l’attrice di “Sex Education” Emma Mackey ha conquistato il premio come miglior star esordiente. A “Pinocchio” di Guillermo Del Toro è andato il premio per il miglior film d’animazione.

La cerimonia, presentata da Richard E. Grant, è stata priva di grandi drammi, anche se Carey Mulligan, nominata per “She Said”, è stata accidentalmente annunciata come la migliore attrice non protagonista al posto della Condon.