Arriva nei cinema "Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri": c’è una scena dopo i titoli di coda?

Mancano ormai pochi giorni all’uscita in Italia del film “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri“, pellicola ispirata al gioco di ruolo più famoso al mondo che vede protagonisti Hugh Grant, Michelle Rodriguez e Chris Pine e Regé-Jean Page. Il film, diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, uscirà infatti nei cinema il 29 marzo 2023.

Il film è un action-fantasy con tantissimi elementi comici, che lo rendono adatto sia ad un pubblico di adulti che bambini, e non è necessario conoscere il gioco di ruolo per comprendere la trama. I protagonisti sono un gruppo di ladri che viene ingaggiato per recuperare una reliquia perduta.

Dopo che le cose si mettono male durante il furto, i protagonisti Elgin (Pine) e Holga (la Rodriguez) dovranno avvalersi dell’aiuto di uno scarso mago Simon (Justice Smith), della mutaforma Doric (Sophia Lillis) e del misterioso Xenk (Page) per riconquistare la fiducia della figlia di Elgin, Kira (Chloe Coleman), e svelare il piano del traditore Forge Fletcher (Grant).

Negli ultimi anni è diventata una popolare usanza nei film inserire una scena dopo i titoli di coda, per svelare nuovi dettagli al pubblico o innescare nuove trame che possono anticipare eventuali sequel. C’è quindi una scena dopo i titoli di coda dopo “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”? Non è presente alcuna scena dopo i titoli di coda, ma è presente una piccola scena a metà dei titoli finali del film. Per chi non vuole spoiler sul film, è necessario fermare adesso la lettura dell’articolo.

La scena a metà crediti è una semplice scenetta comica che riprende un evento precedente del film. Per ritrovare una reliquia perduta necessaria per la loro impresa, i ladri si trovano a dover risvegliare alcuni morti per chiedere loro 5 domande. La scena bonus che si trova a metà dei titoli di coda mostra l’ultimo dei morti da loro interrogato, ancora in attesa che qualcuno gli ponga l’ultima domanda per poter tornare a riposare in pace.