Anime al cinema di Torino: Oltre il guscio, cinque appuntamenti imperdibili

Ormai da tempo, l’animazione giapponese ha invaso i grandi schermi, catturando il grande pubblico. Il successo degli anime è testimoniato dalla vendita di numerosi biglietti e dai commenti positivi delle persone.

Anche l’appuntamento allestito dalla città di Torino presso il Cinema Massimo è stato ben accolto dalla gente, che già non vede l’ora di prendere parte a questa iniziativa. Ben cinque appuntamenti che investiranno tutto il mese di maggio. Andiamo a vedere i film che verrano proiettati tra pochissimi giorni sul grande schermo di Torino.

Metropolis (2001)

Il primo film della rassegna sarà Metropolis diretto da Rintarō che verrà proiettato il 2 maggio. La serata sarà introdotta da Filippo Petrucci e Ilaria Azzurra Caiazza (Associazione Culturale Eva Impact). Il film ha come protagonista l’investigatore privato Shunsaku Ban, il quale si reca nella città-stato di Metropolis insieme al nipote Kenichi. Il motivo del viaggio è indagare su un presunto traffico di organi umani, dietro tutto questo sembrerebbe esserci un misterioso scienziato, il dottor Laughton. Tuttavia, la storia è ben più intricata, infatti, durante le indagini si scopre che il dottor Laughton ha dei rapporti di affari con il presidente di Metropolis, il Duca Red. Quest’ultimo ha formato una società dove i robot vivono in una condzione di schiavitù nei confronti degli esseri umani.

Steamboy (2004)

Il secondo film della rassegna, invece, sarà Steamboy diretto da Katsuhiro Otomo che verrà proiettato il 9 maggio. La serata sarà introdotta da Paolo Bertetti (Università degli Studi di Torino). Siamo nella Gran Bretagna del XIX, un giovane inventore Ray, ha progettato un’invenzione chiamata Steam ball che presenterà ad una grande esibizione. Tuttavia, una organizzazione, chiamata Ohara Foundation, è interessata alla Steam ball ed è intenzionata a rubarla, mobilitando i suoi uomini.

Mirai (2018)

Di più recente produzione, il terzo film della serata sarà Mira, diretto da Mamoru Hosoda, che verrà proiettato il 16 maggio. La serata sarà introdotta da Antonio Santangelo (Università degli Studi di Torino). Kun è un bambino che per 4 anni gode dell’amore assoluto dei suoi genitori. Tutto cambia, però, quando viene alla luce la sua sorellina Mira. A causa della sua gelosia nei confronti della piccolina di casa, finisce nel giardino misteiroso dietro casa sua e si imbatte in una porta da dove esce una Mirai adolescente venuta dal futuro. I due finiranno per affrontare una serie di avventure in cui Kun capirà cosa significhi essere un bravo fratello.

Ghost in the shell (1995)

Penultimo film della rassegna, Ghost in the shell è diretto da Mamoru Oshii e verrà proiettato non martedì 23, bensì mercoledì 24 maggio. La serata sarà introdotta da Giacomo Calorio (Università degli studi Milano-Bicocca). In un futuro non molto lontano, il 2029, il mondo ha portato avanti una quasi totale ibirdazione tra umani e macchine. La Sezione 9 è un reparto speciale della polizia che si occupa della Pubblica Sicurezza della New Port City, in Giappone. Tra tutti spicca una donna non umana, il Maggiore Motoko Kusanagi, in tutto e per tutto una cyborg. Motoko finisce, però, per essere invinschiata in un caso pericoloso, chiamato il “Burattinaio”, in cui è coinvolto un geniale hacker, capace di entrare all’interno dei cervelli cibernetici per prendere il controllo della vittima.

Liz e l’uccellino azzurro (2018)

Ultimo, ma non per importanza, diretto da Naoko Yamada, Liz e l’uccellino azzurro verrà proiettato il 30 maggio. La serata sarà introdotta da Anna Specchio (Università degli Studi di Torino). La storia tratta dell’amicizia tra due ragazze: Mizore Yoroizuka e Nozomi Kasaki; la prima tranquilla e riservata mentre la seconda vivace e popolare. Le ragazze fanno parte del club musicale del loro liceo, Kitauji: Yoroizuka suona l’oboe e Kasaki il flauto. All’orchestra viene richiesto di suonare Liz e l’uccellino azzurro, un brano che si ispira ad una fiaba che narra dell’amicizia tra una ragazza e un uccellino. Il rapporto tra le due comincia a cambiare nel momento in cui viene chiesto a Yoroizuki di fare un assolo.

“Oltre il guscio: il futuro nell’animazione giapponese”

Per concludere, riprendo dal sito di Animeclick, fonte primaria di questo articolo, una citazione e rimando al loro sito: “In un momento di crisi dell’individuo, della società nonché dell’ambiente, una delle questioni più complesse da affrontare è quella del futuro. Che cosa vuol dire avere un futuro o portare su di sé le aspettative di generazioni passate? E che ruolo ha la tecnologia in questo processo? Lo chiediamo al mondo dell’animazione, medium principe per rappresentare senza freni paure, fantasie, desideri e scenari immaginari.A partire da un progetto dottorale verranno presentati cinque film d’animazione giapponese introdotti da un esperto della tematica, per esplorare come il futuro venga raccontato da diversi autori”.