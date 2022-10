Angelina Jolie rivela: "Brad Pitt violento con me ed i miei figli"

Ascolta questo articolo

I guai non vengono mai da soli, quello che stupisce è ciò che rivela Angelina Jolie sulla sua vita di coppia con l’ex marito Brad Pitt, non dissimile a quella della coppia Johnny Depp–Amber Heard che finita anch’essa in tribunale con la vincita dell’attore; stando a fonti certe infatti la Jolie avrebbe raccontato di presunti abusi psicologici e familiari perpetrati dall’ex marito.

La Jolie avrebbe deposto in tribunale la sua dichiarazione di istanza di divorzio, a seguito dei ripetuti maltrattamenti subitì dall’ex marito sul volo per Los Angeles avvenuto nel settembre 2016; l’attore avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente i bambini e l’attrice, lei lo ha definito emotivamente instabile.

In particolare avrebbe gettato del vino e della birra, imprecando addosso ai bambini, dopo aver cercato di aggredirli, mentre stavano cercando di difendere la madre, ferita dall’attore, che era visibilmente esagitato, secondo il racconto di questi ultimi tutti spaventati; dopo quell’episodio la Jolie avrebbe deciso di chiedere il divorzio.

Cade anche l’ultimo insondabile attore dopo che i due si contendono i diritti della proprietà di un pregiato vigneto in Francia, ma sappiamo che i divi di Hollywood sono abituati agli eccessi e probabilmente, secondo fonti del New York Times, l’ex marito avrebbe messo le mani alla gola ad un figlio, e colpito un altro in pieno volto.

Una rabbia inenarrabile, per un attore che non ha mai dimostrato di avere reazioni simili con le sue ex mogli e non ha precedenti di natura penale. Sul caso ha indagato anche l’FBI che ha giurisdizione sui voli intercontinentali; quello che è certo è che la battaglia legale sarà sanguinosa come quella di Johnny Depp e, stando a questi presupposti, non finirà bene per l’attore, lo metterà infatti in cattiva luce anche per futuri contratti con case cinematografiche e futuri progetti lavorativi come attore ad Hollywood.