Alec Baldwin paga a caro prezzo l’uccisione della direttrice della fotografia

Triste epilogo per ciò che è accaduto sul set del film “Rust” del 2021 con protagonista Alec Baldwin; infatti l’attore, mentre recitava, ha impugnato un’arma da fuoco di scena dalla quale è partito un colpo di proiettile accidentale che ha ferito mortalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchinssul in New Mexico.

Arriva la sentenza della procura distrettuale di Santa Fe, secondo cui l’attore è accusato di omicidio involontario, così come chi doveva occuparsi della supervisione delle armi nel film, Hannah Gutierrez Reed; un proiettile colpì alla spalla ferendo anche il regista ed un altro uccise la direttrice della fotografia.

Sono passati 15 mesi dal fatto incriminato, l’attore ha dichiarato più volte che non impugnerebbe mai un’arma verso nessuno, che è stato un incidente, e non dovevano esserci veri proiettili sul set; non avrebbe mai premuto il grilletto, inoltre gli era stato detto che la pistola era scarica.

Resta da chiarire il mistero se qualcuno abbia accidentalmente messo dei proiettili veri nell’arma da fuoco, incidente che ricorda molto quello del set de “Il Corvo” in cui rimase ucciso Brandon Lee, colpito al petto da un proiettile vero; secondo l’FBI però Baldwin avrebbe premuto il grilletto colpendoli entrambi.

Il caso era stato archiviato l’anno scorso dal tribunale, il vedovo della Hutchinssul ha dichiarato che non ha alcuna recriminazione da fare a Baldwin o alla casa di produzione, ritiene che si sia trattato di una tragica fatalità e ringrazia per aver omaggiato la moglie. Halyna è nata a Zhytomyr, in Ucraina, nel 1979, è cresciuta nella base sovietica circondata da renne e sottomarini nucleari. Nonostante le parole del marito però oggi arrivano pesanti accuse rivolte all’attore, secondo le indagini perpetrate a suo carico, dovrà risponderne nuovamente in tribunale per non essere incriminato per il reato di cui si è dichiarato non colpevole.