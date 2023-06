Afire, il nuovo film di Christian Petzold

Christian Petzold, considerato da anni e per molti come il miglior regista tedesco contemporaneo, ha presentato il suo nuovo film dal titolo Afire durante l’ultima edizione del Festival di Berlino che si è tenuto lo scorso febbraio, dal 16 al 26. Il film sarà presto diffuso nei cinema italiani da Wanted Pictures. Nel frattempo è stato reso noto il trailer ufficiale in lingua tedesca (ma provvista di sottotitoli in inglese).

Il film ha vinto l’Orso d’argento Gran premio della giuria durante il Festival di Berlino e ha ricevuto un riscontro più che positivo da parte sia del pubblico che della critica. Dopo la visione della pellicola, la maggior parte del pubblico ha affermato di non riuscire a togliersi dalla testa la musica che domina per tutto il film, ovvero, In my Mind dei Wallners.

La trama del film è la seguente: due amici vanno in vacanza insieme nella casa di famiglia di uno di loro, a pochi passi dal Mare Baltico e circondati da una grande foresta. Un’estate che si presenta abbastanza calda e intensa. Mentre uno dei due, Felix, è entrato in modalità vacanza, il suo amico Leon, deve invece lavorare e si ritrova a rivedere il manoscritto del suo nuovo romanzo.

Tuttavia, all’interno della casa i due giovani, trovano, a sorpresa, una ragazza di nome Nadja, dall’atteggiamento libero. La ragazza era stata ospitata dai genitori di Felix e finirà per diventare una distrazione per Leon. Tra i due nascerà fin da subito una passione intensa ma anche conflittuale che sfocerà quando la casa inizierà ad essere minacciata da veri incendi che diventeranno sempre più frequenti.

Nel cast sono presenti: Paula Beer, Thomas Schubert e Langston Uibe che interpretato rispettivamente i tre protagonisti del film. A questi si aggiungono anche Matthias Brandt e Enno Trebs. Per ora non è stata resa nota la data d’uscita del film in Italia. Si dovranno aspettare ulteriori notizie.