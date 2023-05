Addio all’attore britannico Ray Stevenson

Il gigante buono se n’è andato. L’attore irlandese Ray Stevenson è deceduto a causa di un malore improvviso dovuto ad uno schock anafilattico. Inutile la corsa in ospedale per l’attore, arrivato in gravi condizioni lunedì, non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie, antropologa italiana con la quale sarebbe dovuto andare ad una anteprima a Los Angeles, e tre figli.

L’attore si trovava in Italia, vicino Ischia, per girare il suo ultimo film, dove purtroppo ha perso la vita. Reso famoso anche per essere apparso nella saga de Il trono di spade, e apparso nella serie Marvel “Thor“, iniziò a recitare nel film con Clive Owen “King Arthur“, interpretando uno dei cavalieri della tavola rotonda, per poi apparire nel film I poliziotti di riserva, nelle serie tv Dexter e nella serie distopica Divergent.

Il ruolo del centurione Tito Pullo in “Roma” per la HBO lo rese famoso e su quel set conobbe la moglie. I suoi film di prossima uscita su Disney+ sono Ashoka e l’ultimo star Wars. Ha inoltre interpretato Porthos ne I tre moschettieri. Dolce e gentile, molto apprezzato dai colleghi e sempre lontano dalle telecamere, si è fatto amare dal pubblico e da Hollywood, dove ha fatto sempre grandi interpretazioni.

Amava molto l’Italia e ci tornava spesso, sia per diletto che per lavoro, avendo una moglie italiana. Per molti fan Marvel era il Frank Castle dei fumetti Marvel che interpretava il primo The Punisher, War Zone. Si diploma a 29 anni alla Bristol Old Vic Theatre School, scuola dove hanno studiato importanti attori.

Stevenson era arrivato sulla cresta dell’onda e purtroppo all’età di 59 anni, relativamente molto giovane, ci ha lasciati. Da capire ancora le cause effettive del decesso, di cui si saprà nei prossimi giorni. Di certo ci mancherà molto un attore così talentuoso, rimasto nel cuore dei fan marveliani per le sue interpretazioni.