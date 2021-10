Ormai in Italia quasi tutti i campionati di calcio sono cominciati, dalla Serie A fino a quelle minori. Nella giornata di domenica 31 ottobre, tra due giorni quindi, scenderanno in campo per la prima giornata del campionato regionale anche le squadre della Terza Categoria Puglia. I gironi unici sono Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, nei quali si trovano anche squadre di altre province, come BAT e Taranto. Nel girone di Brindisi c’è il ritorno della squadra del Tuturano, piccola frazione che si trova poco più a sud del comune capoluogo, il cui campo comunale situato in via Colemi è stato recuperato di recente.

I tuturanesi quest’anno sono nuovamente riusciti a fondare una squadra dopo anni di assenza dal campionato di Terza Categoria. Il team rosso-blu nelle scorse annate ha fatto anche vedere cose buone, e quest’anno, per il suo ritorno, l’esigente pubblico di Tuturano si aspetta che i ragazzi facciano una bella stagione. La squadra è allenata da mister Davide Leone, giocatore molto noto nel mondo del calcio regionale. La prima partita del Tuturano sarà contro i vicini del Cellino San Marco.

Ecco tutta la prima giornata

La prima giornata della Terza Categoria Puglia sarà molto interessante, anche per studiare le squadre che scenderanno ogni domenica in campo. Sono previsti anche dei posticipi, come accadrà sin dalla prima giornata, quando lunedì 1 novembre alle 14:30 si sfideranno Casale Calcio e Villa Castelli Calcio.

Il Casale è l’omonima squadra di un quartiere di Brindisi. L’Audace Palagianello affronterà in casa invece il Mesagne Calcio, mentre il Soccer Team Fasano se la vedrà con il Valesio Sport Torchiarolo. Chiuderà la domenica Virtus San Pancrazio contro Virtus Maruggio. Tutti i match si disputeranno contemporaneamente alle ore 14:30.

In questa prima giornata riposerà il San Donaci Football Club. Tutte le società non vedono l’ora di scendere in campo e disputare il campionato. Tornando al Tuturano, in questi giorni la squadra ha terminato la preparazione sportiva disputando anche alcune amichevoli e non sono mancate alcune note assolutamente positive.