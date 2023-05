Statua gigante di Marcelo Gallardo, il dettaglio che fa ridere il web

Una statua gigante raffigurante il leggendario giocatore e allenatore del River Plate, Marcelo Gallardo, è stata inaugurata sabato in Argentina, suscitando immediatamente l’ilarità del web a causa di un dettaglio abbastanza evidente. Pare infatti che l’artista che ha creato l’opera abbia preso una licenza artistica, risultando in un notevole rigonfiamento nella zona inguinale del pezzo.

La statua, alta quasi otto metri e dal peso di sette tonnellate, è stata inaugurata sabato fuori dal Monumental Stadium del club, mostrando Gallardo che solleva la Copa Libertadores sopra la sua testa. A catturare l’attenzione però è stata la parte centrale della scultura, che mostra il notevole rigonfiamento pelvico.

In risposta al tumulto suscitato, la scultrice Mercedes Savall ha affermato che si è trattato di una decisione deliberata da parte sua. “Questo è il calcio, i fan chiedono sempre ai giocatori e all’allenatore di ‘metterci un sacco di impegno’, ed è stato come un messaggio subliminale attraverso la scultura“, ha detto Savall alla stampa. Secondo quanto riportato dall’artista, Gallardo non espresso lamentele. “Per fortuna non ha chiesto spiegazioni sulla statua, mi ha lasciata lavorare tranquillamente“.

Parlando all’inaugurazione, Gallardo ha ringraziato il club, evitando di menzionare il protuberante inguine della statua. “Voglio esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia, ai miei amici, al mio staff tecnico e ai giocatori che ci hanno accompagnato“, ha detto. “Questo club è grande per la sua storia ma anche per le sue glorie. Grazie ai tifosi. Io vi amerò per sempre. Sono cresciuto in questo club e morirò in questo club“.

Gallardo è stato l’allenatore del River Plate fino alla scorsa stagione, ed il 47enne ha guidato la squadra ad ottenere ben 14 titoli in otto stagioni. Nella sua carriera da calciatore, dopo l’esordio con il River Plate ha militato anche nel Monaco ed il Paris Saint-Germain, oltre ad aver totalizzato totalizzato 44 presenze e 14 gol con la nazionale argentina.