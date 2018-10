Sorpresa da Milanello: il ritorno del Pipita dal 1′

“Magari potrebbe giocare Higuain, chi lo sa” queste le precise parole pronunciate da Rino Gattuso. L’allenatore del Milan ha anticipato un possibile rientro anticipato da parte del centravanti milanista proprio per questa sera nell’esordio casalingo del Milan in Europa League.

Notizia che subito genera stupore ed entusiasmo per i tifosi che hanno gradito molto la notizia. Il “Pipita” così soprannominato potrebbe addirittura partire titolare sin dal primo minuto, regalando ai tifosi un motivo in più per recarsi allo Stadio San Siro di Milano questa sera.

Le riflessioni di Gattuso

“Dobbiamo capire come sfruttarlo al massimo” queste sono altre parole pronunciate dall’allenatore il quale cerca di sistemare la squadra per far integrare al meglio il numero 9 arrivato solo quest’anno in prestito dalla Juventus, squadra nella quale occupava un ruolo importante. Proprio queste sono le intenzioni del mister dei “diavoli” che dirà più avanti nell’intervista “Il Milan deve ricordarsi com’è avere un centravanti con le sue qualità“.

Con queste parole però Gattuso vuole evidenziare che il Milan non deve essere “Higuain-dipendente” però deve cercare di sbagliare di meno e di capire i suoi movimenti. E’ stato proprio il Pipita ad insistere sul suo ritorno; quella sensazione di essersi ripreso che non era arrivata nell’ultima di campionato in casa del Sassuolo sembra essere arrivata oggi dove Higuain scenderà in campo voglioso e grintoso di fare bene, e di fare ciò che meglio sa fare, per non deludere i propri tifosi.

La partita

Analizzando in fine quello che sarà il match di stasera i rossoneri stasera affronteranno una squadra da non sottovalutare. Con un 4-3-3 vede un pò di turn-over: Reina, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Bakayoko, Biglia, Bonaventura, Suso, Higuain, Castillejo. Il mister all’attacco si affida a Suso e al neo-arrivato spagnolo Castillejo, che sta rivelandosi un giocatore dalle indiscutibili doti calcistiche ma anche da una spiccata voglia di scendere in campo.