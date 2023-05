Serie B, gli ultimi verdetti e la tabella dei playoff e playout

Alle 20:30 del 19 maggio si è svolta l’ultima giornata di Serie B, giornata decisiva per decidere le sorti di alcune squadre che combattevano sia per la zona playoff che per i playout. Gli ultimi verdetti quindi sono arrivati e non mancano delle sorprese più o meno clamorose.

Di certo la sconfitta più clamorosa è quella del Pisa contro la Spal che, in casa, si fa sorprendere dalla Spal già matematicamente retrocessa con il risultato di 1-2. I toscani, in caso di vittoria, avrebbero lottato per la massima divisione grazie ai playoff, un po’ come poteva succedere per il Palermo che, impattando in casa contro il Brescia facendosi recuperare due gol nel giro di pochi minuti, perde l’occasione di qualificarsi nelle prime 8.

Le ultime squadre ad andare ai playoff quindi sono la Reggina che, vicendo al 94′ esimo contro l’Ascoli si porta in settima posizione nonostante la penalizzazione di 5 punti riesce comunque a raggiungere il proprio obbiettivo, e il Venezia che, nonostante la sconfitta in trasferta a Parma riesce ad arrivare ottavo grazie agli altri risultati favorevoli.

Questa giornata era importante anche per la lotta al quarto posto, che equivale a qualificarsi per la semifinale dei playoff e quindi saltare un turno. A spuntarla è il Parma che approfitta di una sconfitta piuttosto clamorosa dal Südtirol in trasferta con un Modena già salvo e che non aveva nulla da dire al campionato. L’ultima rosa ad aver conquistato i playoff sono il Cagliari al quinto posto, ove la squadra di Ranieri si classifica in quinta posizione a pari punti con i crociati.

Le due squadre che sono già sicure di andare in Serie A sono il Genoa, che ha vinto una bellissima partita con il risultato di 4-3 contro il Bari grazie a un gol di Mimmo Criscito che ha deciso di ritirarsi dal calcio, e il Frosinone che è uscito trionfante dallo stadio Libero Liberati di Terni con un bel 2-3.

Nella lotta salvezza invece sono scese in Serie C il Benevento, la Spal e il Perugia. Gli umbri avevano ancora una chance di andare ai playout, ma la loro vittoria contro la squadra campana allenata da Andrea Agostinelli è stata del tutto inutile per via del pareggio del Brescia a Palermo, in cui i lombardi si giocheranno lo scontro salvezza contro il Cosenza (che ha perso contro il Cagliari per 0.1). Salvo, per il 15 anno di fila, il Cittadella di Gorini che conclude il campionato con uno 0-0 contro il Como in casa.

La tabella dei playoff e dei playout

Con gli ultimi verdetti si possono già riempire le tabelle dei playoff e dei playout. Partendo da chi vorrà andare in Serie A, il primo turno preliminare, che si svolgerà in gara unica, è il 26 maggio tra il Südtirol e la Reggina, mentre il Cagliari sfiderà il Venezia il 27 maggio.

Le semifinali, che sono un match andata e ritorno, si svolgerà il 29 maggio tra il Südtirol o la Reggina contro il Bari, il 30 di maggio tra il Cagliari o il Venezia contro il Parma, mentre il 2 e il 3 giugno si svolgeranno le partite di ritorno per sancire la finalista dei playoff, che si scontreranno sempre tra andata e ritorno nella giornata dell’8 e 11 giugno che decreterà l’ultima squadra ad andare in A.

Partendo dai preliminari, il regolamento prevede che in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si disputano i supplementari. Se continua a persistere la parità, passa alle semifinali la squadra meglio classificata nella stagione regolare e quindi non si faranno i rigori. Lo stesso regolamento vale per la semifinale, mentre in finale vale più o meno la stessa cosa ma, se ci arrivano due squadre che hanno ottenuto gli stessi punti, si disputano i rigori.

Per i playout invece l’andata si disputa il 25 maggio tra Cosenza e Brescia, mentre l’andata a campi invertiti il 27 di maggio. Qui, in caso di parità nei 180 minuti di match tra andata e ritorno si disputeranno i calci di rigori, poiché Cosenza e Brescia hanno ottenuto entrambe 40 punti.