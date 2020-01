Serie A Tim: possibili formazione di Napoli-Fiorentina

Cosa ne pensa l’autore

Antonella Cappetta - Credo che ci sia molto equilibrio tra le due squadre. Nessuna delle due è favorita per la conquista dei tre punti. Tecnicamente la squadra campana è più forte ma non nel suo momento migliore, mentre la Fiorentina in Coppa Italia è riuscita a battere l'Atalanta, che si trova in un'ottima forma.