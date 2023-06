Qualificazioni Euro 2024: goleada dell’Inghilterra, vittorie per Ucraina, Francia e Turchia

La scorsa settimana è stata caratterizzata da una serie di partite emozionanti e sorprendenti nelle qualificazioni per il Campionato Europeo del 2024 in Germania.

Sono stati disputati ben 12 incontri il lunedì 19 giugno, con risultati che hanno offerto sia conferme che sorprese interessanti. Esploreremo i risultati girone per girone per offrirti una panoramica completa di questa serata di calcio entusiasmante.

Gruppo B

Nel Gruppo B, la Francia ha vinto senza particolare brillantezza contro la Grecia, segnando l’unico gol della partita su rigore grazie a Mbappè. Nell’altro match di questo girone, l’Irlanda ha sconfitto Gibilterra con un netto 3-0, con le reti di Johnston, Ferguson e Idah, tutte nella ripresa. La Francia si conferma al primo posto della classifica con 12 punti, seguita dalla Grecia con 6 punti. Irlanda e Olanda si trovano entrambe a 3 punti, mentre Gibilterra non ha ancora conquistato punti.

Gruppo C

Nel Gruppo C, l’Inghilterra ha dominato la Macedonia del Nord con una vittoria schiacciante per 7-0. Gli uomini di Southgate hanno dimostrato una prestazione straordinaria, con una doppietta di Kane, una tripletta di Saka e i gol di Rashford e Phillips. Nel match pomeridiano di questo gruppo, l’Ucraina ha superato Malta con un faticoso 1-0, grazie a un calcio di rigore trasformato da Tsygankov al 72º minuto, dopo che Yarmolenko aveva sbagliato un rigore in precedenza. L’Inghilterra guida la classifica con 12 punti, seguita dall’Ucraina con 6 punti. La Macedonia del Nord e l’Italia sono entrambe a 3 punti, mentre Malta ancora non ha segnato punti.

Gruppo D

Nel Gruppo D, l’Armenia ha vinto 2-1 contro la Lettonia nel match pomeridiano, mentre la Turchia ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Galles nella partita serale, grazie ai gol di Nayir e Guler. La Turchia è attualmente al primo posto del gruppo con 9 punti, seguita dall’Armenia con 6 punti. Galles e Croazia si trovano entrambe a 4 punti, mentre la Lettonia non ha ancora conquistato punti.

Gruppo H

Il Gruppo H si sta rivelando molto equilibrato, con molte squadre che lottano per la qualificazione. Slovenia e Danimarca hanno pareggiato 1-1, con i gol di Sporar per la Slovenia e Hojlund per la Danimarca. Nel match tra Irlanda del Nord e Kazakistan, il Kazakistan ha vinto 1-0 grazie a una pesante rete di Aymbetov. Nel pomeriggio, la Finlandia ha dominato San Marino con un netto 6-0. Attualmente, Finlandia e Kazakistan conducono la classifica con 9 punti ciascuna, seguite da Slovenia e Danimarca con 7 punti. L’Irlanda del Nord ha 3 punti, mentre San Marino è ancora a secco.

Gruppo I

Nel Gruppo I, la Svizzera si è fatta rimontare dalla Romania, terminando la partita 2-2. La doppietta di Amdouni per la Svizzera è stata contrastata da due gol in extremis di Mihaila del Parma. Nel frattempo, Israele ha vinto contro Andorra con il risultato di 2-1. Nell’altro incontro di questo gruppo, la Bielorussia ha sconfitto il Kosovo per 2-1. La Svizzera si trova al primo posto della classifica con 10 punti, seguita dalla Romania con 8 punti. Israele è al terzo posto con 7 punti, mentre Bielorussia, Kosovo e Andorra si trovano rispettivamente a 4, 3 e 1 punto.