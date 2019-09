Premier League: il Leicester batte 5 a 0 il Newcastle

In testa alla Premier League ci sono il Liverpool di Jürgen Klop, campione d’Europa, il Manchester City di Pep Guardiola, vincitore della scorsa Premier League, e al terzo posto a sorpresa c’è il Leicester.

La squadra allenata da Brendan Rodgers sembra possa davvero lottare per tornare in Champions League dopo aver partecipato alla competizione tre stagioni fa grazie alla straordinaria impresa della squadra che, sotto la guida dell’allenatore italiano Claudio Ranieri, si laureò campione d’Inghilterra nel 2015-2016.

Una delle caratteristiche che lascia sperare i tifosi che la straordinaria impresa di tre anni orsono è di nuovo possibile, è la forza del collettivo unito a individualità di primo piano, come dimostrato in occasione della fragorosa vittoria per 5 a 0 sul Newcastle.

Il risultato così largo si deve anche alla superiorità numerica in cui si è trovato il Leicester dal 43’a causa dell’espulsione di Isaac Hayden, che ha ricevuto un rosso diretto per un fallaccio sull’ex giocatore della Sampdoria Dennis Praet. Le foxes si sono portate in vantaggio al sedicesimo del primo tempo grazie al gol dell’esterno portoghese Ricardo Pereyra.

Nel secondo tempo il Leicester raddoppia con Jamie Vardy al minuto numero 54; tre minuti dopo, al 57°, arriva il 3 a 0 con l’autogol del difensore del Newcastle Paul Dummett, al minuto 64 è Jamie Vardy a segnare di testa il quarto gol per la sua squadra con la sua doppietta personale; il quinto ed ultimo gol viene segnato al minuto 90 dal centrocampista nigeriano Wilfred Ndidi.

Se questa partita ha rafforzato la posizione del Leicester, per il Newcastle è stata una batosta terribile. La squadra è penultima in classifica ed i problemi in campo si aggiungono ai già difficili problemi societari, essendo il club in vendita e con i tifosi sul piede di guerra; infatti anche durante questa partita hanno mostrato cartelli accusatori nei confronti della società.