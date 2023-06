Monza, dopo Berlusconi arriva Marinakis: il magnate greco pronto a investire nel club brianzolo

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della politica, dell’imprenditoria e del calcio italiano. Il Cavaliere, che ha guidato il Paese per quattro volte e ha portato il Milan a conquistare 29 trofei, si è spento il 13 giugno 2023 a 86 anni, dopo una lunga malattia.

Il suo ultimo sogno calcistico era il Monza, la squadra della sua città natale, che aveva acquistato nel 2018 insieme al suo fedele braccio destro Adriano Galliani. In tre anni, Berlusconi aveva trasformato il club brianzolo da una realtà di Serie C a una sorpresa di Serie A, grazie a investimenti importanti e a una filosofia di gioco spettacolare. Ma cosa succederà ora al Monza senza il suo presidente e proprietario? Secondo quanto riportato da vari media, il club sarebbe stato venduto a Evangelos Marinakis, un magnate greco che possiede già l’Olympiacos e il Nottingham Forest.

La trattativa era in corso da tempo e sarebbe stata conclusa prima della scomparsa di Berlusconi. Marinakis è un imprenditore ambizioso e vincente, che ha portato l’Olympiacos a dominare il campionato greco e a partecipare regolarmente alle coppe europee. Inoltre, ha investito nel Nottingham Forest, storico club inglese che milita nella Championship, la seconda divisione. Il suo obiettivo sarebbe quello di rendere il Monza una realtà competitiva in Serie A e di puntare a qualificarsi per le competizioni continentali.

Per farlo, Marinakis sarebbe disposto a mettere a disposizione una cifra importante per il mercato e per rinnovare lo stadio Brianteo. Tra i suoi colpi più clamorosi ci sono stati Marcelo e James Rodriguez all’Olympiacos e Keylor Navas al Nottingham Forest². A Monza troverà una vecchia conoscenza: François Modesto, ex calciatore dell’Olympiacos e attuale direttore dell’area tecnica della società brianzola. La decisione di cedere il Monza a Marinakis sarebbe stata presa da Berlusconi e Galliani in accordo con la famiglia del Cavaliere.

I due dirigenti avrebbero voluto garantire continuità e crescita al progetto iniziato tre anni fa, scegliendo un acquirente che avesse le stesse ambizioni e la stessa passione per il calcio. Il Monza, intanto, si prepara ad affrontare la sua seconda stagione in Serie A dopo aver ottenuto una salvezza tranquilla al dodicesimo posto grazie alla guida di Palladino subentrato a Stroppa.