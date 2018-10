Milan – Chievo: probabili formazioni, orario e dove vederla

Siamo arrivati all’ottava giornata di campionato di Serie A Tim, che vedrà il Milan allenato da Gennaro Gattuso ospitare in casa, allo stadio San Siro di Milano, il Chievo allenato da Lorenzo D’Anna. Il match inizierà alle 15:00 di domenica 7 ottobre e sarà trasmessa sui canali Sky Sport.

Sarà un match alquanto delicato per entrambe le squadre, visto che da un lato ci sono rossoneri che devono dare continuità al loro percorso di vittorie, dopo la vittoria ottenuta, nella precedente partita, in casa del Sassuolo e dall’altra la squadra veneta deve assolutamente vincere, vista la situazione in cui si trova in questa fase del campionato.

Le probabili formazioni

Dopo l’impegno in Europa League che ha portato i rossoneri ha rimontare e vincere contro l‘Olympiacos per 3 a 1.

L’idea di Gattuso e di far riposare alcuni giocatori che hanno giocato per diversi minuti giovedì scorso. Molto probabilmente sarà schierato come terzino sinistro, Laxalt al posto dello svizzero Rodriguez mentre a centrocampo ritornano i soliti tre: Biglia, Bonaventura e Kessiè. L’attacco rossonero sarà formato da Calhanoglu a sinistra e Suso a destra, mentre al centro del reparto offensivo rossonero, ci sarà il solito Gonzalo Higuain. Il Milan, quindi, potrebbe scegliere il 4-3-3: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt, Bonaventura, Biglia, Kessie, Suso, Calhanoglu, Higuain.

Situazione diversa in casa del Chievo, che per il suo allenatore D’Anna è ormai arrivato quasi all’ultima spiaggia e dovrà anche fare a meno di Giaccherini che non potrà giocare per problemi fisici. Al posto suo potrebbero essere schierati Birsa e Leris dietro Stepinski, mentre il centrocampo sarà formato da Radovanovic, Hetemaj e Rigoni. L’unico ballottaggio per l’allenatore della squadra veneta, riguarda il reparto difensivo visto l’affollamento di giocatori a sua disposizione. La formazione del Chievo (4-3-2-1) potrebbe essere composta da Sorrentino, DePaoli, Barba, Bani, Rossettini, Radovanovic, Hetemaj, Rigoni, Leris, Birsa, Stepinsk.