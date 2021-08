Mercato Juventus: la trattativa infinita di Locatelli

La Juventus è arrivata a spingersi fino a 32 milioni di euro con la possibilità di un prestito biennale con condizioni abbastanza semplici, al momento sono stati esclusi calciatori da inserire come contropartite.

La Juventus spera che il Sassuolo possa arrivare a forzare la mano in modo importante. Il calciatore vuole la Juventus e non ha intenzione di accettare altre squadre, bisognerà capire se la formazione emiliana asseconderà il desiderio del calciatore o alla fine forzerà la mano.

Il Sassuolo ha anche proposte che arrivano dall’estero, che tuttavia sarebbero non così forti, con Liverpool e Barcellona non così interessate e con l’Arsenal unica squadra mossasi concretamente ma che non piace al giocatore.

I neroverdi chiedono 40 milioni di euro, le due squadre comunque vogliono chiudere in tempi brevi; dentro o fuori entro questa settimana. Attualmente i bianconeri hanno ancora fiducia che si possa arrivare ad una soluzione positiva e che Locatelli possa sbarcare a Torino, ma bisognerà trovare quella quadra economica che ancora manca.

Carnevali e il Sassuolo hanno già rifiutato la prima offerta, difficile pensare che possano cambiare radicalmente richieste: senza un passo della Juve la questione rischia di complicarsi; è una trattativa infinita che sta iniziando a stancare un po’ tutti.

Per quanto Locatelli sia migliorato e abbia disputato un buon Europeo, non è un calciatore dalle qualità eccelse e bianconeri si stanno guardando intorno nel frattempo. Per 40 milioni, meglio andare sul sicuro e puntare per davvero su Toni Kroos, anche se ha quasi nove anni in più, ma stiamo parlando di un top player assoluto.

Il problema però sarebbe l’ingaggio: certo il tedesco non si accontenterebbe dei 2,5 milioni di contratto proposti a Manuel Locatelli e, dal momento che alla Continassa si sta virando decisi verso il taglio del monte ingaggi, anche questa trattativa potrebbe non decollare.