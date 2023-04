Lo sfogo di Luciano Spalletti con alcuni tifosi del Napoli: "Sono pronto ad andare via!"

La partita d’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League ha visto prevalere il Milan allo stadio San Siro contro il Napoli con il risultato di 1-0. Un match piuttosto equilibrato, che viene però deciso da un gol di Ismael Bennacer dopo l’assist di Rafael Leao, probabilmente il migliore dei suoi.

Il match comunque resta totalmente aperto, seppure il Napoli dovrà fare a meno di André-Frank Zambo Anguissa, squalificato a causa di un doppio giallo arrivato nel giro di quattro minuti, e dell’ammonizione del diffidato Kim Min-jae per condotta antisportiva.

Lo sfogo di Luciano Spalletti nel post partita

Oltre al rammarico per la sconfitta di misura, Spalletti ha voluto lodare la tifoseria del Milan: “In un clima come quello di stasera puoi essere titubante, ma loro hanno creato subito due occasioni da gol. La squadra ha avuto la reazione corretta, entrando col piglio della squadra forte, che vuole comandare, poi di là ci sono campioni e ogni tanto devi difendere ma nella testa c’era quella volontà ed è fondamentale”.

Successivamente ha chiesto supporto anche ai tifosi del Napoli, rivelando come sia del tutto inspiegabile ricevere poco calore nonostante la squadra partenopea stia facendo una stagione praticamente perfetta: “Stiamo vincendo il campionato dopo 33 anni d’attesa, ci giocavamo una partita importante e vedere quel ‘tutti contro tutti’ è una roba che non riuscirò mai a capire e che mi porterò sempre dentro. Se al ritorno succederà la stessa cosa, lascerò la panchina e andrò a casa. Perché è una cosa inspiegabile. I ragazzi sono sensibili a quello che succede loro intorno e contro il Milan al Maradona abbiamo giocato in un clima assurdo. Siamo stati presi in ostaggio“.

Tra l’altro in conferenza stampa e nel post partita a Sky Sport si è lamentato dell’arbitro, rivelando come anche Krunic avrebbe meritato un ammonizione e soprattutto Leao per aver rotto una bandierina con un calcio. Infine, salvo clamorosi colpi di scena, Spalletti annuncia che Victor Osimhen dovrebbe ritornare disponibile per la partita di ritorno.