L’ex braccio destro di Paulo Sousa abbandona il calcio per lanciarsi nel mondo del porno

Per molti quello di Sem Bruno Moioli è un nome che non dirà nulla, eppure per anni è stato al fianco di Paulo Sousa, l’attuale tecnico del Bordeaux con alle spalle un’esperienza in Italia sulla panchina della Fiorentina.

Personaggio poliedrico – conosciuto nell’ambiente del calcio anche per aver curato il sito ufficiale di Ronaldo Luis Nazario de Lima, l’attaccante brasiliano che ha giocato nell’Inter dove era conosciuto con il soprannome di “Fenomeno” – Sem Bruno Moioli ha ora deciso di seguire tutt’altra strada, lanciandosi in un nuovo progetto che ha per oggetto il mondo dell’hard.

Più nello specifico, l’ex collaboratore di Paulo Sousa ha deciso di entrare in affari con Rocco Siffredi, l’attore a luci rosse più conosciuto d’Italia. In ragione della sua passione di antica data per il mondo multimediale, Moioli ha intenzione di affiancare il pornodivo in una partnership che si pone come obiettivo quello di creare una sorta di Disneyworld per soli adulti. Il luogo prescelto per dare vita a questo parco a tema del mondo dell’hard sarà Budapest, città che ha alle spalle una tradizione in fatto di produzione di film vietati ai minori di 18 anni.

Sul punto non è ancora chiaro quali siano i termini dell’accordo, ma l’ex braccio destro di Paulo Sousa ha fatto sapere di non essere diventato di punto in bianco il re del porno. Più che altro, l’apporto sarà legato alla sua grande conoscenza e abilità nello sviluppare le tecnologie digitali.

Dopo aver iniziato la carriera come cantante soul nella provincia bergamasca, Sem Bruno Moioli si è gettato anima e corpo nella sua passione per l’informatica. Negli anni Novanta dopo aver realizzato nel suo garage di casa la prima tv satellitare esclusivamente dedicata ai videogiochi, è stato chiamato per mettere in piedi il sito internet del Vaticano. Ora, forte della sua notevole esperienza, darà il suo contributo a questa inedita partnership per mezzo di We are Casino, la società di sviluppo digitale e giochi online in cui ricopre la carica di Ceo.