La squadra del principe Emanuele Filiberto sconfitta 6-0, ma lui accusa: "Ci hanno avvelenato"

Quando si pratica uno sport come il calcio, capita che la propria squadra, per scarsa qualità, non riesca a ottenere i risultati migliori e perda per un k.o. molto pesante. La squadra di calcio del principe Emanuele Filiberto ha perso l‘ultima partita di campionato per 6-0, ma non ci sta e afferma che si è trattato di una intossicazione per cui i giocatori sono finiti in ospedale non riuscendo a disputare il match e decretando così la sconfitta.

In una nota, il principe Emanuele Filiberto, presidente e proprietario del Real Aversa, squadra che milita in serie D, ha perso 6-0 contro il Ragusa, in Sicilia e si scaglia in questo modo: “Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa. Hanno avvelenato la mia squadra”.

Secondo il principe, la colpa sarebbe dovuta a una intossicazione che i giocatori della squadra hanno avuto. Hanno deciso di inviarli in ritiro in un noto albergo del Ragusano in modo che prendessero confidenza anche con la città, considerando che si trova a 600 metri sul livello del mare, ma non avrebbe mai immaginato una situazione del genere.

I giocatori sono poi stati trasferiti all’ospedale di Salerno e ricoverati a causa dell’intossicazione e lo stesso pullman ha dovuto fare varie soste lungo il percorso proprio perché parte degli sportivi avevano mal di stomaco e senso di nausea. Un dirigente della squadra ha anche chiesto la possibilità di rinviare il match, considerando i malori avuti dagli atleti, ma è stata rifiutata.

Emanuele Filiberto racconta che hanno messo in campo i giocatori imbottiti di farmaci affinché potessero giocare il match. Tra l’altro, vuole chiarezza e ha sporto anche denuncia all’albergo che li ha ospitati, oltre alla possibilità di ripetere la partita. Ha anche intenzione di denunciare il tutto alla procura federale. Alle 14.30 ci sarà anche una conferenza stampa per spiegare quanto accaduto con il principe collegato in videoconferenza.