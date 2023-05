Il Pescara di Zeman non è da sottovalutare, eccezionale squadra con un potenziale enorme.

Roberto Cau, ex calciatore con oltre 330 partite giocate e tecnico in D e in C, ha scelto di allenare i bambini con la società Fair Play di Collecorvino. Tuttavia, non ha perso la passione per il calcio e ha seguito la partita del Pescara – Virtus Verona dalla tribuna, in quanto istruttore della squadra giovane Fair Play affiliata al Delfino.

Cau ha elogiato la qualità del Pescara e la sua capacità di soffrire la ricerca della profondità della Virtus Verona, ma allo stesso tempo ha sottolineato la forza dell’Entella, la prossima avversaria del Pescara nei quarti di finale dei play-off.

Il calcio di Zeman può essere l’arma vincente per la squadra di Pescara, ma Cau ha ammesso che le idee del tecnico boemo non sono facili da tradurre in vittorie, in quanto le sue squadre soffrono la profondità. Tuttavia, il potenziale offensivo del Pescara è notevole, grazie a giocatori come Delle Monache, Merola, Rafia e Milani. Nonostante il calcio degli adulti sia stato una parte importante della sua vita, Cau ha deciso di allenare i bambini perché ama insegnare loro a divertirsi giocando a calcio senza pensare al risultato.

Questa scelta è stata motivata anche dalla vicinanza della sua famiglia e dalla volontà di restare vicino a casa dopo anni passati in giro per l’Italia. Nonostante ciò, la partita del Pescara – Virtus Verona gli ha fatto sentire la mancanza del calcio a livello più elevato, ma allo stesso tempo ha dichiarato che i bambini gli regalano emozioni incredibili.

Cau è dunque convinto che la grande forza delle formazioni guidate da Procopio risieda soprattutto nella loro fase offensiva; in particolare, il tecnico della Fair Play di Collecorvino sottolinea lo straordinario talento di tre elementi in particolare: Davide Delle Monache, classe 1998 e proveniente dall’Atalanta, Mattia Merola, centravanti di origine italo-marocchina che ha lasciato il Sambenedettese per approdare in terra abruzzese, e Amadou Rafia, esterno offensivo proveniente dal Francavilla.