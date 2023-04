Europa League: la Juve vince contro lo Sporting 1 a 0, la Roma perde in Olanda 0 a 1 contro il Feyenoord

Roma sconfitta in Olanda per 1-0 nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. I giallorossi perdono Dybala nel primo tempo per un infortunio all’adduttore e Abraham nel secondo per un problema alla spalla. Al 43′ Pellegrini sbaglia un rigore calciandolo sul palo, poi esce all’intervallo. Al 54′ sblocca Wieffer del Feyenoord con quello che sarà il gol partita.

Dybala ed Abraham probabilmente non ci saranno al ritorno. Mourinho sfortunato, chi segnerà in una partita in cui servono almeno due gol per passare il turno?

A Torino va alla squadra di Allegri il primo round dei quarti di Europa League, 1-0 allo Sporting Lisbona. In avvio Chiesa fermato da Adan, attento come Szczesny su Coates. Bremer salva su Nuno Santos.

Prima dell’intervallo malore per Szczesny: entra Perin, rassicuranti gli esami ai quali si è sottoposto il polacco. Nella ripresa la sblocca Gatti al 73‘, si rivede in campo Pogba nel finale. Decisivo Perin nel finale con un doppio intervento da gran portiere che non fa rimpiangere il polacco.

La Juventus è vero che ha vinto ma non ha convinto. Il goal di Gatti, il primo con la maglia bianconera, fa sembrare un’impresa la vittoria della Juventus sullo Sporting che, vista la differenza di valori, avrebbe invece dovuto essere più facile. E invece senza le parate di Szczesny nel primo tempo e di Perin nel finale di gara, i portoghesi avrebbero meritato almeno un pareggio per la qualità del gioco espresso. Allegri trova infatti una squadra che gioca meglio della sua, che propone un buon calcio d’attacco. Lo Sporting non vale Benfica o Porto, però ha un gioco difficile da contrastare. Comunque vittoria sofferta ma pesante: basterà non perdere a Lisbona per centrare la semifinale di Europa League e avvicinare il più importante traguardo di questa stagione per la squadra di Allegri, vista la penalizzazione dei punti in campionato.

Per entrambe le italiane il ritorno dei quarti di finale ci sarà Giovedi prossimo.