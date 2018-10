CR7 arriva la reazione rabbiosa del Real Madrid: prova a danneggiare la nostra immagine

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Sardo - Personalmente, non so ciò che realmente sia accaduto, però resto molto perplesso sulla vicenda. Data l'importanza dell'immagine di Cristiano Ronaldo potrebbe essere vero ciò che viene detto in questi giorni nei social, ovvero che la ragazza stia usando tutta questa storia solo per farsi pubblicità, inoltre penso che se una persona viene stuprata non se ne accorge nove anni dopo.