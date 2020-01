Coppa Italia: Milan-Torino, probabili formazioni, orario e diretta tv

Continua il periodo fortunato del Milan, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, l’ultima conquistata contro il Brescia, allo Stadio Rigamonti, venerdì scorso. E questa sera ospiterà, per i quarti di finale di Coppa Italia, il Torino, allenato da Mazzarri, reduce da un bruttisimo ko interno (0-7) rimediato contro l’Atalanta, nella precedente giornata di campionato.

Il Milan e il Torino si scontreranno allo Stadio San Siro di Milano, stasera alle 20:45. Sarà possibile seguire la diretta del match su Rai 1, oppure in streaming su Rai Play.

Il Milan si presenta a San Siro dopo una vittoria schiacciante (3-0) sulla SPAL, negli ottavi di finale, mentre il Torino ha trovato la vittoria contro il Genoa solo ai calci di rigore. La squadra che vincerà il match di stasera si troverà in semifinale contro la Juventus, che ha battutto la Roma per 3 a 1.

Milan-Torino, le tattiche di gioco

In casa Milan, mister Pioli potrebbe riconfermare il 4-4-2 visto contro il Brescia. Tra i pali della porta rossonera il solito Donnarumma e davanti a lui potrebbe tornare titolare Musacchio in coppia con Romagnoli, come centrali di difesa, mentre il nuovo acqusito Kjaer dovrebbe accomodarsi in panchina. A centrocampo non ci sono grosse novità, mentre in attacco potrebbe partire titolare l’inedita coppia formata da Piatek e Rebic, quest’ultimo autore di tre gol nelle utlime due partite di campionato, mentre Ibrahimovic potrebbe accomodarsi in panchina ed entrare in campo a match in corso.

In casa del Torino c’è molta tensione a causa del pesantissimo ko subito contro l’Atalanta e mister Mazzarri deve trovare la miglior formazione da schierare contro il Milan, onde evitare di uscire dalla Coppa Italia. I granata potrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1, con Belotti come unica punta, mentre Berenguer e Verdi agiranno alle sue spalle per sostenere l’azione offensiva contro la difesa rossonera.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Torino che si sfideranno allo Stadio San Siro di Milano:

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.