Champions League, la resa dei conti: Inter vs Manchester City

La Champions League è da sempre la competizione più prestigiosa del calcio mondiale, dove ogni giocatore sogna, almeno una volta, di poter giocare e di poterci mettere piede.

Dopo un cammino stratosferico da parte di Inter e Manchester City, siamo arrivati all’atto conclusivo di questa grande competizione. Squadre che sono arrivate pronte e cariche a questa partita, pronte a darsi battaglia dentro e fuori dal campo, ed entrambe sognano di riuscire ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, che sarebbe la prima per il City in tutta la sua storia, guidato attualmente, da Guardiola e la quarta per l’Inter, guidata dal suo allenatore Simone Inzaghi.

Manchester City, che da un lato vuole continuare con l’ottima stagione vista fino a questo punto, riuscendo a vincere la Premier League e la FA Cup, e soprattutto vorrà riuscire a mettere finalmente questo agognato trofeo nella sua bacheca, ma per l’armata di Guardiola non sarà così facile perchè ad affrontarlo c’è proprio lui, il Re di Coppe, Simone Inzaghi, colui che quando c’è da giocarsi una finale sa fare solo una cosa: vincerla.

Simone Inzaghi, arrivato sulla panchina dell’Inter due stagioni fa per sostituire uno dal peso importente, quale Antonio Conte, non lo ha fatto rimpiangere, con 4 trofei conquistati in 2 anni, un secondo e un terzo posto in campionato e una finale di Champsion League, un ottimo bottino.

Come anche più volte ribadito da Simone Inzaghi in conferenza stampa, “Giochiamo contro i più forti del mondo ma non abbiamo paura“, nonostante il City sia stato capace di vincere la Premier League 5 volte in 6 anni, e di arrivare quasi sempre in semifinale di Champions e alcune volte anche in finale; si tratta, quindi, di una squadra a cui la forza, il gioco e la voglia di vincere di certo non manca.

Simone Inzaghi, dal canto suo, per affrontare questo inarrestabile Mnachester City, dovrà anche sciogliere l’ultimo dubbio di formazione: chi ci sarà in attacco dal 1° minuto al fianco di Lautaro Martinez? Edin Dzeko o Romelu Lukaku? Quest’ultimo è reduce da un finale di stagione davvero ad alti livelli.