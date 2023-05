Champions League, apoteosi Inter: Lautaro la manda in finale

Dopo 13 anni, dal successo di Madrid, l’Inter torna in finale di Champions League. Il 10 giugno allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul, i nerazzurri affronteranno la vincente della seconda semifinale tra Manchester City e Real Madrid. Alla squadra allenata da Simone Inzaghi è bastato un gol di Lautaro Martinez per battere il Milan nella gara di ritorno, dopo il 2-0 della partita di andata.

In uno stadio di San Siro esaurito in ogni ordine di posti con un incasso record di 12 milioni di Euro, Inter e Milan si giocano l’accesso alla finale della massima competizione europea per club. I nerazzurri partono favoriti dopo il 2-0 della gara di andata, firmato dai gol di Dzeko e Mkhitaryan. Nel Milan rientra, dopo l’infortunio, Leao, nerazzurri con gli stessi undici della gara di andata.

Il match inizia con il Milan che deve fare la partita e l’Inter che può difendersi e provare a colpire di rimessa. All’11’ una incursione di Tonali manda al tiro Brahim Diaz che calcia debolmente da buona posizione, Onana c’è. Rossoneri che hanno un’altra buona occasione al 38’ con Leao, ma il suo diagonale sfiora il palo. Sull’altro fronte Maignan si supera su un colpo di testa di Dzeko. Nel finale di tempo i nerazzurri perdono per infortunio Mkhitaryan, entra Brozovic.

Nella ripresa partita che non decolla con l'Inter che gestisce il doppio vantaggio e il Milan che non riesce a creare occasioni. Girandola di cambi nelle due squadre, in campo Gosens e Lautaro per l'Inter, nel Milan entra Kalulu per l'infortunato Thiaw. Al 74' un doppio scambio Lautaro-Lukaku manda al tiro l'argentino che batte Maignan. E' tripudio nerazzurro, i rossoneri, nonostante gli ingressi in campo Saelemaekers e Origi, non riescono a reagire e l'Inter, dopo 13 anni, torna a giocare una finale di Champions League.