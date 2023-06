Calciomercato Juventus: ipotesi di scambio alla pari tra Zaniolo e Mckennie

La mancata qualificazione alla prossima Champions League e il venir meno degli introiti derivanti dalla massima competizione europea, potrebbero rendere molto complicato il calciomercato estivo della Juventus. A far diventare la situazione ancor più intricata, ci sono i rientri dai vari prestiti di alcuni giocatori difficili da piazzare. Arthur, Weston McKennie e Denis Zakaria su tutti.

Tra tutti i calciatori accostati alla Juventus, Nicolò Zaniolo è considerato dagli esperti del settore come uno dei giocatori sui quali puntare per il futuro prossimo della società torinese. In passato, l’ex centrocampista giallorosso era già finito sui taccuini di mercato dei bianconeri, tanto che la Juve aveva abbozzò una richiesta alla Roma. Oggigiorno, l’interesse nei suoi confronti non solo non è tramontato, ma pare rafforzarsi con il passare dei giorni.

Possibile scambio tra McKennie e Zaniolo

L’attuale centrocampista del Galatasaray pare essersi ambientato abbastanza bene in Turchia, ma le voci di un suo ritorno in Serie A sono sempre più frequenti. Un grosso aiuto alla Juventus potrebbe arrivare proprio dall’interesse della squadra turca per McKennie. Pare infatti, che il Galatasaray sia molto interessato al centrocampista americano, tanto da aver già sondato il terreno per capire se ci sia un suo gradimento al trasferimento.

Come riportato da alcuni importanti media sportivi nazionali, la Juventus avrebbe fissato un prezzo di 35 milioni di euro per il cartellino di McKennie, cifra che rappresenta il valore della clausola fissata sul contratto di Zaniolo. Questo punto d’incontro potrebbe essere il tavolo ideale per trattare uno scambio di prestiti alla pari, portando avanti una trattativa che possa soddisfare entrambe le squadre.

L’ex giocatore giallorosso potrebbe diventare il sostituto ideale di Di Maria. Da tempo El Fideo ha salutato la Juventus, lasciando nel reparto avanzato una casella vuota da colmare. Inoltre, Zaniolo ben potrebbe adattarsi al 4-3-3 caro a Massimiliano Allegri, formando con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa un attacco completo e temibile.