Bundesliga, beffa per il Dortmund: Bayern Monaco è campione di Germania

Il Bayern Monaco è campione di Germania. Nell’ultima giornata è successo di tutto. Il Borussia Dortmund ha buttato alle ortiche il titolo, consegnando di fatto la Bundesliga nelle mani dei rivali. Il pareggio dei gialloneri contro il Mainz, ha spianato la strada ai bavaresi che conquistano il loro trentatreesimo titolo, l’undicesimo di fila.

Il pareggio di 2-2 del Dortmund sta a indicare quanto siano inconsistenti gli avversari del Bayern, incapaci soprattutto di gestire i momenti di alta pressione. Se in Germania il campionato è vinto, per undici anni di seguito, sempre dalla stessa squadra, questo è indice appunto di leggerezza. La compagine di Thomas Tuchel ha avuto quella freddezza che è mancata al Borussia, portando di fatto il titolo a casa.

La classifica presenta un pari merito tra le due squadre, ma sono i bavaresi a laurearsi campioni di Germania a causa della differenza reti. Per il Dortmund Haller sbaglia un rigore fondamentale, mentre il Bayern parte forte contro il Colonia, segnando già all’ottavo minuto e mettendo pressione ai gialloneri.

Il Bayern è l’unico club ad aver vinto più Bundesliga in Germania, ma questa appena conquistata è sicuramente quella più sofferta. Un titolo questo che nemmeno il tempo di assaporare e subito ha portato a un vero e proprio terremoto societario. Le cose non andavano bene già da prima ma è stato solo dopo la vittoria che si è annunciato il licenziamento dell’amministratore delegato, Kahn e del direttore sportivo, Salihamidzic.

Il club ha fatto sapere di aver interrotto i rapporti con entrambi, con effetto immediato. L’ormai ex ad ha commentato la cosa pubblicamente con un Tweet. Kahn ha svelato di non aver accompagnato la squadra perché influenzato, come inizialmente affermato, ma perché licenziato già venerdì sera.

“Complimenti per il titolo vinto, ragazzi. Ve l’ho sempre detto, bisogna sempre lottare fino alla fine, senza mollare mai. Sono incredibilmente fiero di voi. Avrei anche festeggiato con voi, ma oggi non posso esserci perché il club me lo ha vietato“, queste le sue parole. Dunque un titolo questo dolce amaro per il Bayern Monaco, con il Borussia Dortmund a cui non resta che leccarsi le ferite.