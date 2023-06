Agnelli presenta ricorso al TAR per le plusvalenze della Juventus: gli ultimi sviluppi

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha deciso di fare ricorso al TAR per contestare la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport riguardante il caso delle plusvalenze.

La Juventus è stata penalizzata con una deduzione di 10 punti in classifica a causa delle irregolarità legate alle plusvalenze nel calciomercato. Agnelli, insieme ad altri membri dell’ex cda della squadra bianconera, è stato squalificato per due anni.

Al momento, non è possibile stabilire con certezza i tempi della sentenza da parte del TAR, poiché il ricorso è stato presentato solo oggi, nel giorno limite previsto. Sarà necessario attendere ulteriori sviluppi e l’esito del ricorso per avere una chiara comprensione del futuro della Juventus e delle persone coinvolte nella questione delle plusvalenze. Purtroppo tale situazione richiede tempo in quanto le autorità competenti devono vedere chiaramente il tutto quindi ci vuole del tempo necessario per definire quali siano i risultati finali.

Le squalifiche degli altri membri del Cda

Oltre ad Andrea Agnelli, il Collegio di Garanzia dello Sport ha comminato squalifiche anche ad altri membri dell’ex Consiglio d’Amministrazione della Juventus. Maurizio Arrivabene è stato squalificato per due anni, mentre Fabio Paratici ha ricevuto una squalifica di 30 mesi. Federico Cherubini è stato squalificato per 16 mesi. Nedved e Vellano, invece, hanno ottenuto l’accoglimento dei loro ricorsi. Quindi possiamo vedere come una parte di loro abbia ottenuto l’accoglimento, invece altri no.

La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto un impatto significativo sulla Juventus, che è stata penalizzata con una deduzione di 10 punti in classifica. Questa penalizzazione rappresenta una sfida per il club nel perseguire i propri obiettivi sportivi e competitivi. Inoltre, le squalifiche inflitte agli ex membri del Consiglio d’Amministrazione hanno causato una riorganizzazione interna e un cambiamento nella leadership del club.