Il mondo del calcio piange la scomparsa di Silvio Berlusconi, morto a 86 anni dopo una lunga malattia. L’ex presidente del Consiglio, imprenditore e proprietario del Monza, è stato uno dei protagonisti assoluti della storia del pallone, soprattutto con il Milan, il club che ha acquistato nel 1986 e che ha portato ai vertici nazionali, europei e mondiali.

Berlusconi ha rivoluzionato il calcio italiano con la sua visione imprenditoriale, mediatica e sportiva. Ha investito in grandi campioni, come Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, Maldini, Shevchenko e Kakà, e in allenatori di successo, come Sacchi, Capello e Ancelotti. Ha creato una squadra che ha vinto tutto: 29 trofei in 31 anni di presidenza, tra cui 8 scudetti, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 5 Supercoppe Europee e 3 Coppe Intercontinentali/Mondiali per Club.

Berlusconi ha dato al Milan una filosofia di gioco basata sul possesso palla, sulla velocità e sull’offensività. Ha fatto innamorare i tifosi con il suo entusiasmo, la sua passione e il suo carisma. Ha trasformato il Milan in un brand globale, grazie alla sua rete televisiva e alla sua influenza politica. Ha contribuito alla crescita del calcio italiano, sia a livello economico che sportivo.

Nel 2017, Berlusconi ha ceduto il Milan a un gruppo cinese, ma non ha abbandonato il mondo del calcio. Nel 2018, insieme al suo storico braccio destro Adriano Galliani, ha rilevato il Monza, squadra della sua città natale. Con la sua solita ambizione, ha portato il club dalla Serie C alla Serie A in tre anni, riportando in massima serie una squadra storica del calcio italiano. Berlusconi lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio.

Le sue imprese rimarranno nella storia e nella memoria di tutti gli appassionati. Il suo nome è legato indissolubilmente al Milan e al Monza, ma anche a tutto il movimento calcistico italiano ed europeo. Il suo sogno era di vedere nuovamente il Monza sfidare il Milan in Serie A. Purtroppo non ci sarà per assistere a questo prossimo derby emozionante. Ma il suo spirito sarà sempre presente sugli spalti e sul campo.