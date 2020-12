NBA, 30 dicembre 2020: i Nets battono gli Hawks, i Clippers impongono la sconfitta ai Trail Blazers

Nella notte della NBA di mercoledì 30 dicembre 2020 si sono giocate sei partite.

I Brooklyn Nets vincono contro gli Atlanta Hawks per 145-141: la squadra newyorkese subisce a lungo l’attacco degli Hawks, però lo spirito combattivo c’è e, nel contesto di una partita spettacolare, arriva il sorpasso nel quarto periodo quando, soffrendo, i Nets si portano a casa il successo. Per le retine, Kevin Durant sfoggia 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, negli Hawks, Trae Young completa 30 punti, 11 assist e 6 rimbalzi.

I Los Angeles Clippers fermano senza problemi i Portland Trail Blazers per 128-105 sostenendo il proprio dominio dal primo quarto fino alla sirena conclusiva, grazie anche al rientro di Kawhi Leonard, Portland al contrario non mostra il solito attacco produttivo. Per i Clippers, Paul George ottiene 23 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, CJ McCollum segna per i Blazers 25 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

I Los Angeles Lakers vincono sul parquet dei San Antonio Spurs per 121-107 che porta i campioni in carica ad avere una classifica di tre vittorie e due sconfitte. LeBron James, al suo 36esimo compleanno, fissa un record storico: riesce a segnare per mille partite consecutive almeno dieci punti, l’ultima volta che non ci riuscì fu il 5 gennaio del 2007; proprio James mette a referto per i lacustri 26 punti, 8 assist e 5 rimbalzi, negli Spurs, Dejounte Murray centra 29 punti, 7 assist e 7 rimbalzi.

I Miami Heat battono i Milwaukee Bucks per 119-108 dopo il -47 della notte precedente, il riscatto arriva serrando più assiduamente i ranghi, concedenedo meno tiri semplici dalla distanza e mostrando carattere nel quarto parziale. Per Miami, Bam Adebayo infila 22 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, Giannis Antetokounmpo serve ai cervi una tripla doppia da 26 punti, 13 rimbalzi e 10 assist.

I Boston Celtics annullano i Memphis Grizzlies per 126-107 prendendo il controllo dall’inizio alla fine delle sorti dell’incontro e trovando una serata incredibile di Jaylen Brown, che firma la miglior prova in carriera con 42 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, necessari per infliggere il ko agli orsi, che perdono nettamente e per i quali Jonas Valanciunas realizza 20 punti e 11 rimbalzi.

I Charlotte Hornets stravincono in casa dei Dallas Mavericks per 118-99 gestendo bene nel primo tempo e, successivamente, andando a mille nella ripresa, contando su un gioco che permette di andare a segno in ogni parte dell’area e dei suoi dintorni, Dallas appare frastornata e per ora resta solo con una vittoria, quando distrusse i Clippers. Per Charlotte, Miles Bridges porta 20 punti e 16 rimbalzi, nei Mavs, Jalen Brunson produce 16 punti, 4 assist e 4 rimbalzi.