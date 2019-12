NBA, 26 dicembre 2019: i Mavericks vincono nel derby con gli Spurs, Jazz positivi contro i Trail Blazers

Nella notte della NBA di giovedì 26 dicembre 2019 si sono disputate sei partite.

I Dallas Mavericks regolano nel derby texano i San Antonio Spurs per 102-98; Luka Doncic rientra dopo un paio di settimane di stop, i Mavs ne risentono positivamente fin da subito e lo sloveno diventa subito il leader del tabellino della squadra blu e verde, iscrivendo un totale di 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Per gli Spurs, che annaspano in classifica, DeMar DeRozan impone 21 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

Gli Utah Jazz mettono ko i Portland Trail Blazers per 121-115. Utah prende fin da subito sul serio l’incontro, viaggia forte e, dopo due quarti ben giocati, piazza l’asso fuggendo; nel quarto periodo tornano all’improvviso i Blazers con tanta convinzione, ma pasticciano proprio nelle giocate conclusive che potrebbero portarli al pareggio. Per Utah, Donovan Mitchell spopola con 35 punti, 7 assist e 3 rimbalzi, per Portland Damian Lillard concentra 34 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.

I Memphis Grizzlies domano fuori casa gli Oklahoma City Thunder per 110-97 giocando in modo ordinato, subendo solamente il minimo necessario e tenendo a lungo a bada avversari in questo momento molto in forma. Memphis ora non è lontanissima dalla zona playoff ed in questa partita mette in luce Jaren Jackson Jr. con 20 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, per i Thunder Chris Paul somma 23 punti, 11 assist e 6 rimbalzi.

I New York Knicks vincono in casa dei Brooklyn Nets per 94-82: sfida molto aperta nel primo tempo della disputa newyorkese, ripresa che offre un vantaggio dei Knicks che diventa consistente in pochi giri di lancette, riportando i blu-arancio al successo e trovando un Julius Randle dominatore con 33 punti e 8 rimbalzi, nei Nets solo Spencer Dinwiddie si salva con 25 punti, 8 rimbalzi e 3 assist.

I Minnesota Timberwolves ritrovano la vittoria fuori casa e dopo due tempi supplementari contro i Sacramento Kings per 105-104. Partita infinita, nel tempo regolamentare Sacramento domina ma ha la colpa di non chiudere la partita. Il primo supplementare viene preso sotto il controllo da Minnesota, recuperato per il rotto della cuffia dai Kings; il secondo overtime è identico nelle dinamiche e stavolta Sacramento non riesce a pareggiare. Per i Timberwolves, Karl-Anthony Towns trova 21 punti e 15 rimbalzi, nei Kings Richaun Holmes imposta 20 punti, 18 rimbalzi e 3 assist.

I Detroit Pistons schiacciano i Washington Wizards per 132-102. Dal primo all’ultimo secondo la gara è un monologo dei rosso-blu del Michigan, che mette a segno tutto quello che trova e con Washington oppositore troppo debole sul parquet. Per i Pistons, Tim Frazier si assume 17 punti e 6 assist, nei Wizards Anzejs Pasecniks centra partendo dalla panchina 17 punti e 6 rimbalzi.