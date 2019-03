NBA, 19 marzo 2019: i Bucks strapazzano i Lakers. Tutti gli incontri

Nella notte della NBA di martedì 19 marzo 2019 si sono disputati sei incontri.

I Milwaukee Bucks strapazzano i Los Angeles Lakers per 115-101: Milwaukee comincia la gara in vantaggio, prende le misure sui Lakers in una partita priva degli assi delle due squadre, Antetokounmpo e James. I Bucks arrivano a 23 punti di vantaggio e portano al traguardo la partita, con la prima posizione assoluta che vale 53 vittorie e 18 sconfitte. Khris Middleton è protagonista per Milwaukee con 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, nei lacustri, con nove sconfitte nelle ultime dieci partite, Kentavious Caldwell-Pope firma dalla panchina 35 punti e 3 rimbalzi.

I Golden State Warriors sottomettono fuori casa i Minnesota Timberwolves per 117-107: all’inizio del terzo quarto Minnesota raggiunge il pari e spera di portare la gara a suo favore, ma i Warriors reagiscono con forza, prendendosi fino a 20 punti di vantaggio. I Warriors cercano di riprendersi dalle ultime sconfitte nonostante la prima piazza ad Ovest; Stephen Curry ottiene 36 punti, 5 assist e 3 rimbalzi. Nei Timberwolves, fuori dai playoff, Karl-Anthony Towns spicca con 26 punti, 21 rimbalzi e 4 assist.

NBA: le altre gare della notte

I Philadelphia 76ers prevalgono in casa dei Charlotte Hornets per 118-114; la gara è una vera e propria battaglia su ogni pallone, l’agonismo non manca e la forza di Philadelphia è quella di comandare il gioco nei minuti finali, vincendo una partita tutt’altro che semplice. Per Philadelphia, terzi ad Est, Ben Simmons centra 28 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Charlotte vive un momento di difficoltà profondo e Jeremy Lamb marca dalla panchina 26 punti, 11 rimbalzi e 3 assist.

I Los Angeles Clippers sconfiggono gli Indiana Pacers per 115-109: prevalenza dei velieri per tutto il corso della gara, ma siccome il distacco non prende mai il volo, Indiana prova nel finale a sovvertire le sorti dell’incontro, perdendo però per sei punti. I Clippers firmano ormai il certo passaggio alla postseason con un Danilo Gallinari superlativo da 24 punti e 3 rimbalzi, per Indiana, che perde di nuovo in questo tour ad Ovest, Tyreke Evans centra dalla panchina 19 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

Gli Houston Rockets battono in trasferta gli Atlanta Hawks per 121-105: James Harden, marcando 31 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, diventa il primo giocatore nella storia della NBA a segnare 30 o più punti a partita almeno una volta contro ciascuna delle 29 avversarie dei Rockets, un record che potrebbe valere il titolo di MVP. I Rockets difendono la terza piazza nella Western Conference, Atlanta si accomoda al dodicesimo posto nella Eastern Conference.

I Brooklyn Nets vincono sul filo sul campo dei Sacramento Kings per 123-121: la vittoria in extremis sui re della capitale californiana dà forza al settimo posto ad Est di Brooklyn, che vale i playoff. D’Angelo Russell è fenomenale e dilaga con 44 punti, 12 assist e 4 rimbalzi, confermandosi il trascinatore delle retine newyorkesi. De’Aaron Fox sigla un totale di 27 punti, 9 assist e 4 rimbalzi per i Kings.