Gli atleti NBA e i vaccini anti Covid, sarà davvero "una scelta personale"?

Negli USA dove la campagna vaccinale è già a buon punto desta scalpore l’atteggiamento poco convinto di alcune star del Basket nei confronti del vaccino. Mentre il presidente Biden ha dichiarato che anche grazie al nuovo prodotto realizzato da Johnson & Johnson si prevede la copertura vaccinale compòeta o quasi entro giugno, alcune delle star sportive americane dissentono.

Per l’Nba è previsto un piano di immunizzazione che riscontra delle difficoltà di attuazione a causa della resistenza di un certo numero di giocatori. numero decisamente alto di giocatori. Secondo il programma i cestisti della maggiore serie USA ( Nba appunto) dovrebbero effettuare la vaccinazione prima della postseason e, nel tentativo di calmare gli animi la Lega, nello scorso mese di febbraio, aveva cercato di coinvolgere alcuni big in uno spot per la campagna di sensibilizzazione sui vaccini, ma la risposta è stata inaspettatamente negativa.

Adam Silver, commissario numero 1 dell’Nba, si dice ottimista: “La mia sensazione è che alla fine la maggior parte dei giocatori si vaccinerà, sarà una decisione personale, la Nba sicuramente non li obbligherà, ma sono convinto che i giocatori capiranno che sarà nel loro interesse farlo”

Gli atleti vaccinati potrebbero evitare il “contact tracing” che sta complicando al momento sta complicando la vita a molti team. Al momento momento, gli scettici, tra i cestisti paiono essere ancora molti. Per ora la lega ha deciso di mantenere un atteggiamento neutrale, non troppo impositivo ma quando i vaccini saranno a disposizione delle fasce di età nelle quali rientrano i giocatori Nba, dovrà prendere una possizione più netta, fosse anche solo di fronte all’opinione pubblica.

Un numero molto basso di vaccinati potrebbe rappresentare un grosso problema anche dal punto di vista dell’immagine, per l’ Nba.

Nessuna stella della Lega ha espresso chiaramente l’intenzione di vaccinarsi, e a domanda diretta si sono appellati alle parole di Silver: “È una scelta personale”

Giocatori molto amati come LeBron James e James Harden sottolinenao il fatto che non ci sarà nessun obbligo e che quindi prima di decidere valuteranno con molta attenzione.

Trattandosi di personaggi pubblici, idoli dei più giovani e molto seguiti dalla comunità afro americana la decisione rischia di non essere più solo “una scelta personale” ma di trasformarsi in un messaggio mediatico di una certa rilevanza.