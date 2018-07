Con la sentenza dello scorso 10 aprile, i giudici della Corte di Appello di Roma hanno di fatto sancito la morte del tutor. La controversia legale tra Autostrade per l’Italia e la Craft aveva visto soccombere la prima, ritenuta colpevole di aver contraffatto il brevetto della più piccola società toscana di Greve del Chianti. Quest’ultima è stata non solo riconosciuta titolare del brevetto stesso, ma anche la parte lesa della vertenza.

Da qui tutti i tutor sono stati spenti, ma Autostrade per l’Italia ha immediatamente fatto presente che era in dirittura d’arrivo un nuovo dispositivo. Presentato al Viminale nel corso della conferenza stampa dedicata ai prossimi esodi estivi, il nuovo occhio elettronico si chiamerà Vergilius e sarà pressoché infallibile.

Avvalendosi della tecnologia PlateMatching e del sistema informativo SICVe-PM, il nuovo tutor sarà molto più efficiente di quello dismesso solo qualche mese fa. Innanzitutto non si limiterà a fotografare la sola targa, ma l’intero veicolo. Tutto ciò limiterà le eventuali contestazioni. Inoltre sarà anche più lesto e preciso ad individuare il numero di targa. Il precedente dispositivo aveva infatti dimostrato delle lacune nel caso di targhe sporche, usurate o di provenienza estera.

Non a caso gli esperti lo hanno definito un sistema implacabile. Rispetto al tutor che portava a cestinare il 4% delle infrazioni segnalate, con Vergilius l’efficienza è garantita in una percentuale superiore al 99%. Da qui non ci sarà scampo per tutti quegli automobilisti la cui velocità media tra i due punti di rilevazione sarà superiore ai limiti vigenti per quel tratto.

Per il suo debutto, il nuovo dispositivo di controllo della velocità non poteva scegliere momento migliore. Il traffico del vacanzieri è ormai alle porte: il bollino rosso è atteso già per questo weekend, mentre il bollino nero è previsto per le mattine di sabato 4 e 11 agosto.