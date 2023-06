Mercedes Vision One Eleven: il concept futuristico che anticipa la mobilità del domani

Mercedes ha presentato al Salone di Francoforte 2023 il suo nuovo concept car, denominato Vision One Eleven. Si tratta di un veicolo elettrico, autonomo e connesso, che esprime la visione della casa tedesca sulla mobilità del futuro.

Il design del Vision One Eleven è ispirato alla natura e alla tecnologia, con linee fluide e organiche che si fondono con elementi hi-tech e aerodinamici. La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio e presenta una verniciatura speciale che cambia colore a seconda dell’angolazione della luce. Il frontale è caratterizzato da una griglia luminosa che funge da display interattivo, mentre i fari sono integrati nella struttura. La parte posteriore è dominata da un grande spoiler mobile e da un diffusore che ottimizza il flusso d’aria.

L’abitacolo del Vision One Eleven è concepito come uno spazio lounge, dove i passeggeri possono rilassarsi, lavorare o divertirsi grazie ai numerosi servizi offerti dal sistema di infotainment.

Il cruscotto è sostituito da uno schermo olografico che proietta le informazioni di guida e di navigazione, mentre i sedili sono avvolgenti e regolabili. Il volante è retrattile e consente di passare dalla modalità manuale a quella autonoma con un semplice gesto. Il Vision One Eleven è equipaggiato con una motorizzazione elettrica a quattro ruote motrici, alimentata da una batteria ad alta densità energetica. La potenza dichiarata è di 800 CV, mentre l’autonomia è di oltre 500 km. Il concept è in grado di comunicare con gli altri veicoli e con l’infrastruttura stradale, grazie alla tecnologia 5G e all’intelligenza artificiale. Inoltre, il Vision One Eleven dispone di un sistema di guida autonoma di livello 5, che gli permette di viaggiare senza l’intervento del conducente.

Mercedes ha dichiarato che il Vision One Eleven non sarà mai prodotto in serie, ma rappresenta una fonte di ispirazione per i futuri modelli della marca. Il concept dimostra la capacità di Mercedes di innovare e di anticipare le esigenze dei clienti, offrendo soluzioni di mobilità sostenibili, sicure e confortevoli.