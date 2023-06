L’idrogeno nel settore della mobilità: opportunità e ostacoli per un futuro sostenibile

L’idrogeno sta diventando un argomento di grande rilevanza nel contesto della mobilità sostenibile. Le sue potenzialità e le questioni connesse suscitano un vivace dibattito, soprattutto dal punto di vista economico.

Tuttavia, l’idrogeno rappresenta già oggi una tecnologia pronta per essere utilizzata, sebbene con alcune limitazioni. Al fine di esplorare appieno il suo potenziale e identificare gli attuali ostacoli, Assogastecnici, l’associazione dei produttori di gas tecnici, speciali e medicinali, affiliata a Federchimica, ha organizzato l’evento Hydrogen Experience presso la pista di Vairano.

Le potenzialità dell’idrogeno nel settore della mobilità

L’idrogeno ha dimostrato di avere importanti applicazioni nell’ambito industriale e sono già presenti sul mercato soluzioni interessanti. Durante l’Hydrogen Experience, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di provare di persona la Toyota Mirai, la vettura a celle di combustibile più famosa al mondo, e di conoscere altre tecnologie legate all’utilizzo dell’idrogeno, come le caldaie della Baxi, gli autobus della Solaris e i generatori elettrici del progetto Everywh2ere. È importante sottolineare che l’idrogeno non è più una tecnologia futuribile, ma è già in grado di contribuire significativamente alla decarbonizzazione e all’indipendenza energetica.

In particolare, il suo ruolo nel settore della mobilità, soprattutto per quanto riguarda il trasporto merci, è di grande rilevanza. L’idrogeno rappresenta un’alternativa alle batterie nel contesto di un approccio alla transizione ecologica che mira alla neutralità tecnologica, come sottolineato dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Benefici dell’idrogeno nel settore dei trasporti

L’idrogeno offre numerosi vantaggi nel settore dei trasporti. La sua capacità di fornire un’ampia autonomia e tempi di rifornimento rapidi lo rende particolarmente adatto per il trasporto merci su lunghe distanze, in cui l’autonomia e l’efficienza operativa sono fondamentali.

Inoltre, l’idrogeno non emette sostanze inquinanti durante l’utilizzo, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e dell’impatto ambientale complessivo del settore dei trasporti. La sua versatilità come vettore energetico consente di utilizzarlo in diverse applicazioni, come veicoli pesanti, treni e navi, ampliando ulteriormente le possibilità di una mobilità sostenibile.

Opportunità e sfide in Italia

L’Italia dispone già di un’eccellente rete di aziende, fornitori e centri di ricerca in grado di sfruttare appieno le opportunità offerte dall’idrogeno nel settore della mobilità. Secondo Alberto Dossi, presidente dell’Associazione Italiana Idrogeno (H2IT), ci sono grandi opportunità per il nostro Paese in questo settore. Tuttavia, sono presenti anche alcune sfide da affrontare. Tra queste, i costi produttivi dell’idrogeno verde rappresentano uno degli ostacoli principali.

Affinché l’idrogeno possa diffondersi rapidamente nel settore dei trasporti, è necessario che le istituzioni politiche promuovano iniziative di sostegno alla domanda, come agevolazioni per ridurre i costi operativi e incentivare gli investimenti, al fine di rendere l’idrogeno più economicamente accessibile. È altrettanto importante accelerare l’adozione delle energie rinnovabili, implementare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), definire una normativa coerente e sviluppare una rete di stazioni di rifornimento di idrogeno.

Solo attraverso un impegno congiunto tra politica, aziende e centri di ricerca sarà possibile sfruttare appieno il potenziale dell’idrogeno per una mobilità più pulita e sostenibile in Italia.